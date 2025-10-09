Torstaina lokakuun 9. päivänä 1975 ★

Uimahallin talvikausi alkoi vilkkaana. Yli kolmannesta suurempi on ollut kävijämäärä viime vuoteen verraten. Altaan vedestä otetaan päivittäin kolme kertaa näytteet. Uimahalli pestään kaksi kertaa viikossa ja pesuhuoneessa desinfioidaan päivittäin. Uimahallin tiloissa on myös kuntosali, jossa käyttäjiä on ilmennyt kuitenkin erittäin vähän. Sinne ei ole maksua. Uimaliput ovat 3 mk aikuisilta ja 1,50 mk lapsilta.

Tuhkarokko iskenyt koululaisiin. Lähes puolet ensimmäisen luokan oppilaista kirkonkylän koulussa oli tiistaina joutunut jäämään pois koulusta tuhkarokon vuoksi. Koulussa on lähiaikoina jo n. 30 lasta sairastanut tai parhaillaan sairastaa tuhkarokkoa. Hoitoa ei ole muuta keinoa kuin kuumeen aika oltava vuoteessa.

Kettusyyhyä ilmennyt Virmailassa. Parissa ketussa ja kahdessa kolmessa koirassa on havaittu kettusyyhyä viime viikkojen aikana Virmailassa. Tauti ilmenee syyhynä ja karvanlähtönä. Se voi tarttua muihinkin eläimiin, jopa ihmisiinkin.

Asikkalan-Padasjoen kansalaisopisto: emäntien maataloustaitokurssit alkavat Palotalon kerhohuoneessa, puutyöpiiri Nyystölän kansakoululla.

Tilaisuuskalenteri: Marxismi-leninismin opintopiiri poikkeuksellisesti perjantaina klo 19 Palotalon kerhohuoneessa. Suomi-Neuvostoliittoseuran Padasjoen osaston syyskokous 12.10. klo 13 Säästöpankin kokoushuoneessa.

Noin 300 lainausta enemmän on tänä vuonna tehty Padasjoen kirjastosta verrattuna viime vuoteen. Vain kolmannes padasjokelaisista käyttää kirjastoaan. Kirjastoautolla ja kirjastolla on sama kirjavarasto, 22 000 kirjaa, joista 3 800 autossa. Kirjaston suurin pulma on audiovisuaalisten laitteiden puuttuminen.