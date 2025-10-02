Peltocrossi oli menestys ★

Keinuhongan kesäkauden päätöstapahtumaan Peltocrosseihin osallistui lauantaina 27.9. ennen näkemätön määrä kuskeja ja yleisöä.

Yrittäjä Suvi Siljanderin mukaan osallistujia oli Pirkanmaalta, pääkaupunkiseudulta, Porvoosta ja jopa Salosta saakka.

– Sää suosi tällä kertaa tapahtumaa, sillä kaksi edellistä crossia on ajettu vesisateessa. Järjestelyt toimivat ja rata kesti hyvin, vaikka rataa kiersi ennätysmäärä kuskeja.

Ratoja kiersi crossareita aloittelijoista SM-tason kuskeihin asti, samoin edustettuna oli joka ikäluokka. Padasjokelainen Veeti Lampinen oli nuorimmasta päästä Peltocrosseihin osallistuneista.

Siljander kiittelee Padasjoen Moottoriurheilijoiden muutamia henkilöitä, jotka oli talkoissa mukana tekemässä ajoratoja Keinuhongan pelloille. Aikuisten 2,4 kilometriä pitkän radan lisäksi junnukuskeilla oli oma rataansa.

– Oli hyvä päättää Keinuhongan kesäkausi tähän. Peltocrossin suosiosta voisi päätellä sen, että olemme hoitaneet tapahtumajärjestelyt ansiokkaasti ja merkanneet radan hyvin sekä onnistuneet saamaan rataan riittävästi haasteellisuutta, sillä ajamassa oli paljon myös SM-tason kuskeja.

Marko Otranen Lahdesta osallistui ensimmäistä kertaa Peltocrosseihin.

– Hyvä rata, ehdottomasti kannatti tulla, kommentoi Otranen, joka piti parin tunnin ajon jälkeen pienen huilitauon, jotta jaksoi palata vielä ajamaan.

Otrasen mukaan radalle mahtui hyvin ajamaan, vaikka siellä kurvaili ennätysmäärä kuskeja, sillä nopeimmat osasivat sujuvasti ohittaa hitaampia.

Myös 14-vuotias Artur Kalmet oli saapunut Auttoisille Lahdesta. Artur ajoi 125-kuutioisella pyörällään aikuisten radalla.

– Oikein hyvä rata, jossa mahtuu hyvin ajamaan, tuumasi Artur.

Tero Kolehmainen oli tapahtumassa esittelemässä pärinään ja bensan hajuun tottuneelle crossareille sähkömoottoripyöriä.

– Kyllä kiinnostusta on ollut kiitettävästi, tähän mennessä 30 henkilöä on käynyt koeajolla, kommentoi hauholainen.

Kolehmaisen esittelemä sähkömoottoripyörä tuli viime vuonna markkinoille. Uudet sähkökäyttöiset crossipyörät ovat samoissa hinnoissa kuin bensakäyttöiset ja luonnollisestikaan käytettyjä ei ole vielä juurikaan markkinoilla.

– Tämä sopii aivan kaikille aloittelijoista ammattilaisiin, sillä tehoja voi säätää kännykän näyttöä swaippaamalla. Sähköpyörän hyviä puolia ovat myös huoltovapaus ja koska siitä ei lähde melua eikä pakokaasuja, on enemmän paikkoja, missä sillä voi ajaa, kertoo Suomen Moottoriliiton hallituksessa vaikuttava Kolehmainen.



Kylmä kesäkuu hiljainen, helteinen heinäkuu hyvä

Keinuhongassa sateinen, kylmä kesäkuu näyttäytyi normaalia hiljaisempana.

– Heinäkuussa väki liikkui jo normaalisti, mutta helteetkin ovat meille vähän kaksipiippuinen juttu, oikein kuumilla ilmoilla ihmiset eivät jaksa tai malta lähteä mökiltä minnekään.

Sää suosi kuitenkin aatonaaton juhannustansseja sekä heinäkuun Böndebileitä.

– Eini oli, kuten etukäteen arvailtiinkin, koko perheen Böndejen suurin yleisömagneetti. Diskokuningatarta kuuntelemaan saapui liki 500 henkilöä.

Glamping-telttailua viileä alkukesä ei kuitenkaan haitannut.

– Väkeä oli jo kesäkuussa hyvin, lisäksi aamiaiskoreja tilattiin ja toimitettiin paljon oman tilan ulkopuolellekin. Aamiaiskorit ovat olleet tykätty juttu, tätä toimintoa tullaan ensi kaudella laajentamaan.

Myös tilan mökit ovat olleet hyvin vuokrattuna toukokuusta syyskuulle saakka.

– Syyskuussakin vielä viikonloput ovat olleet buukattuja. Nyt alkaa majoituksen osalta hiljaisempi kausi, kunnes taas joulusesonki alkaa.

Tilaravintola ja -puoti jäävät nyt syyslomalle, seuraavan kerran Keinuhongassa tapahtuu, kun tilalla lauletaan Kauneimmat joululaulut 4.12.

– Kovasti on toivottu joulupuotia ja tänä vuonna on päätetty olla muutamana viikonloppuna ennen joulua avoinna.

Ja jos talvi on luminen, niin tilaravintola palvelee myös hiihtolomien aikaan.

– Pääsiäisen tienoilla pidetään markkinat ja siitä lähdetään kohti viidettätoista Keinuhongan tilan kesää.