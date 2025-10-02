Lammin jalkapallojoukkueessa viisi padasjokelaista ★

Lammin Vedon P/T13 –joukkueessa pelasi juuri päättyneellä kesäkaudella viisi poikaa Padasjoelta.

Luukon veljekset, Lauri ja Antti, ovat pelanneet LaVe:ssa jo kaksi kautta ja ensimmäistä kauttaan joukkueeseen kuuluivat Atle Niemi, Freddy Salonen sekä Riku Moisio.

Vuonna 2012 syntyneiden kesäkausi päättyi viime torstaina 25.9. Lammilla Untulan kentällä 1-3 tappioon Toijalan Pallo-49 -joukkuetta vastaan. Läntisen alueen lohko B1:n (Pirkanmaa ja Kanta-Häme) P13 Kolmosta pelannut LaVe P/T13 –joukkue sijoittui kevätkierroksella kuuden joukkueen sarjassa kolmanneksi ja syyskierroksella kymmenen joukkueen sarjassa kahdeksanneksi.

Padasjokelaiset Riku Moisio ja reppuselässä oleva Lauri Luukko, Antti Luukko, Freddy­ Salonen ja Atle Niemi pelaavat Lammin Vedon joukkueessa jalkapalloa.

Lauantaina vietettiin Konnarin uuden tekonurmikentän avajaisia ja Lammin Vedon kauden päättäjäisiä. Oman tekonurmikentän saaminen Lammille tarkoittaa sitä, että tarvetta ajella Padasjoelle harjoittelemaan ei enää ole.

P/T13 –joukkue harjoittelee 2-3 kertaa viikossa, pelejä on kerran viikossa. Lisäksi harjoitusotteluita pyritään pelaamaan aina kun mahdollista. Alaikäisten kyseessä ollessa vanhempia tarvitaan maksu- ja kyytimiehiksi. Janne Luukon mukaan kyydit saadaan sovittua hyvin muiden huoltajien kanssa. Juniori-ikäisten jalkapallo maksaa vuodessa muutaman satasen, sisältäen vakuutukset, kausimaksun ja lisenssin.

– Lisäksi tietenkin varusteet maksavat. Tämän ikäiset kasvavat nopeaa vauhtia ja jalkapallokengät kuluvat puhki yhdessä kesässä.

Pojat Untulassa ennen kauden päätöspeliä.

13-vuotiaat Antti ja Lauri Luukko pelaavat laitahyökkääjinä. Pojat ovat aina pitäneet pallon potkimista ja kodin pihanurmi onkin isän mukaan usein ollut mustalla mullalla.

– Pojat halusivat alkaa harrastaa jalkapalloa ja niinpä googlettelimme, missä se olisi mahdollista, kertaa Janne Luukko.

Antin ja Laurin mielestä jalkapallossa aivan kaikki on kivaa ja valmentaja on hyvä ja lajille omistautunut.

Kärkihyökkääjänä pelaava Atle Niemi oli kuullut mahdollisuudesta päästää pelaamaan jalkapalloa joukkueessa Antilta ja Laurilta.

– On hauskaa, kun pääsee pelaamaan joukkueessa. Ainoa asia mikä on vähän tylsää, on autossa istuminen, sillä kaukaisin paikka, jossa käymme pelaamassa, on Vesilahti.

Freddy Salosen pelipaikka on ylempänä tai alempana keskikentällä. Jalkapallon harrastaminen on Freddyn mielestä aikaa vievää, mutta tosi hauskaa.

Riku Moisio on samoilla linjoilla Freddyn kanssa:

– Millekään muulle ei jää aikaa, kun läksyt on kuitenkin tehtävä ja riittävästä ruutuajasta huolehdittava, niin esimerkiksi kotitöissä auttamiseen ei jää yhtään aikaa, velmuilee Riku.

Kaikki pojat aikovat jatkaa mielekästä harrastusta pitkistä välimatkoista huolimatta. Talveksi jalkapalloilijat siirtyvät sisälle pelaamaan ja harjoittelemaan futsalia. Harjoituksia on talvisin kaksi kertaa viikossa, siihen päälle mahdolliset pelit, harjoituspelit ja Hämeenlinnan Säästöpankki-areenan jalkapallovuoro, joka on keskimäärin kerran kuussa per joukkue.

Pääpaino harjoittelussa

Joukkueen valmentajana toimiva Marko Lindholm kertoo, että joukkueen pääpaino kuluneelle kesäkaudelle oli harjoittelemisessa.

– Siinä onnistuimme aika hyvin. Harjoituskertoja oli riittävästi, 29.9. mennessä noin 50 kertaa. Pelit menivät tuloksellisesti hieman alakanttiin, mutta pelillisesti alettiin näyttämään siltä, mitä valmennus oli toivonut. Yksittäiset pelaajat ovat ottaneet isoja harppauksia ja seuraava askel onkin kehittyä joukkueena.

Lindholmin mukaan pelillisesti oltiin hyvin lähellä sitä pelitapaa ja arvoja, joita oltiin painotettu.

– Pääasia on kuitenkin, että yrittää parhaansa, tekee töitä joukkueen yhteisen hyvän eteen, auttaa kaveria ja tarvittaessa kamppailee ja ottaa vastaan kipeää tekevän blokin, joka voi olla yhtä tärkeä tekijä pelissä kuin maali.

Valmentajan mukaan joukkueen kaikki padasjokelaiset pelaajat ovat aktiivisia harjoituksissa ja omaavat riittävät taidot käsitellä palloa. He ovat myös tarpeeksi urheilullisia pelaamaan jalkapalloa.

Antti ja Lauri ovat valmentajan mielestä hyvin samanlaisia pelaajina.

– Vikkeliä ja hyväkuntoisia, joiden pallotekniikka on hyvällä tasolla. Atle on nopea ja riittävän fyysinen pelaaja, jolla on hyvä veto ja ”maalivainu”. Pystyy myös antamaan oivaltavia puhkovia syöttöjä. Freddy on taistelija. Tarvittaessa kamppailee kovalla tasolla. Pallotekniikka on vähintäänkin hyvällä tasolla, pystyy antamaan rauhoittavia syöttöjä. Riku puolestaan uskaltaa mennä tilanteisiin, ei väistele kentällä. Uskallus mennä tilanteisiin on yksi jalkapalloilijan tärkeimmistä ominaisuuksista.