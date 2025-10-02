Koko ikäluokka menee metsään ★

Evo on yksi pilottikohteista, jonne Suomen Metsäyhdistys tuo kuudesluokkalaisia kokeilemaan uudenlaista metsäretkipäivää.

Padasjoenkin kutoset pääsivät kokeilemaan istuttamista pottiputkella. Jutun kaikki kuvat: Vilma Issakainen.

Metsäala haluaa tulevaisuudessa järjestää metsäretkipäivän ympäri Suomea kaikille kuudesluokkaisille. Pilottipäivä toteutettiin yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammatti-instituutin kanssa.

– Kuutoset metsään -hankkeen tavoitteena on viedä vuodesta 2026 alkaen kokonainen ikäluokka metsään. Se tarkoittaa noin 2 300 kuutosluokkaa vuosittain, sanoo Suomen Metsäyhdistyksen projektipäällikkö Jaska Salonen.

Evon Kuutoset metsään -retkellä oppilaat kiersivät rasteja, joiden sisältö perustuu opetussuunnitelman sisältöihin ja tavoitteisiin. Metsänhoitoon ja kasvatukseen tutustuttiin Hämeen ammattikorkeakoulun sekä Hämeen Ammatti-instituutin opiskelijoiden avulla. Koululaiset pääsivät näkemään metsurin ja metsätalous­insinöörin työvälineitä sekä Ponssen Buffalo Dual metsätraktorin.

Puusta saataviin tuotteisiin, mm. jäätelön sisältämään puuhun perehdyttivät Metsä Groupin metsäasiantuntijat. Puun kasvusta, yhteyttämisestä ja hiilenkierrosta rastilla oppilaita opettivat Metsäkeskuksen asiantuntijat ja Metsien virkistyskäyttöön ja riistaeläimiin perehdytti Metsähallituksen osaaja. Retki huipentui eväisiin nuotiolla.

– Kaikki lapset eivät ole käyneet metsässä, eikä edes kanto tai nuotio ole tuttu. Metsäsuhteen rakentamisessa yksikin mieleenpainuva elämys voi olla merkittävä. Olisi hienoa, jos Suomessa jokainen pääsisi kerran peruskoulun aikana metsään koulupäivän aikana, Salonen sanoo.

Kuutoset metsään -hanketta kokeillaan tänä syksynä Evon lisäksi Vihdissä, Loviisassa, Iisalmessa, Kontiolahdella ja Tampereella. Yhteensä kymmenen päivän aikana pilottia kokeilee noin 1750 koululaista opettajineen.

Hankkeen päärahoittaja on nuorten metsäkasvatusta tukeva Suomen Metsäsäätiö. Hankkeen toteuttaa Suomen Metsäyhdistys yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.