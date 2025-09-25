Upseereilla yli 200 % marssisuoritusta ★

Padasjoen Reservinupseerien maaottelumarssiminen etenee kohti valtakunnallista voittoa, näin marssijat itse arvioivat.

Paikallisilla upseereilla on nyt koossa kenties kaik­kien aikojen kenttäkelpoisin joukkue: koossa on kolmen viikon jälkeen yli 200 prosenttia jäsenistösuoritusta.

– Maaottelumarssin suoritusaika on syyskuu, mutta ulkoiltu on eri tavoin koko vuosi, kerrotaan upseerijoukosta.

Ahkerimmat marssijat tähän asti: Sami Pastila 12 suoritusta, Matti Kuusi 10, Jukka Luukko 10, Kimmo Nieminen 7 ja Seppo Kuusi 5.

Kaikille avoimeen Maaottelumarssiin voi netissä ilmoittaa vähintään 10 km kävely- tai juoksusuorituksen.

Myös Padasjoen Reserviläiset ry kerää suorituksia ja pyrkii sijoittumaan hyvin valtakunnallisessa ja piirikohtaisessa kisassa. Padasjoen seudun maanpuolustusnaiset järjestää ensi lauantaina mahdollisuuden suorittaa marssi Taruksella.