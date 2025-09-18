Yhdeksäs tanssivuosi alkoi Rientolassa, uutuutena rivitanssi ★

Hyvän mielen tanssiliikuntaa harrastetaan Maakeskessä jälleen joka toinen sunnuntai.

Syyskausi lähti liikkeelle 14.9. uudella kellonajalla, klo 14 kajahtavat ensimmäiset sävelet kylätalo Rientolassa ja tanssitunti päättyy perinteiseen tapaan Säkkijärven polkkaan.

– Uutena tanssina on rivitanssi leppoisan kantrimusiikin tahdittamana. Edelleen mukana ovat myös tutut valssi, tango, merenque, salsa, polkka ynnä muut, sanoo tanssivetäjä Anneli Laurell.

– Nyt alkaa yhdeksäs vuosi Rientolassa tanssiliikunnan parissa.

Rivitanssi sujui heti ensimmäisellä kerralla hienosti, vaikka vain parilla osallistujalla oli aiempaa kokemusta lajista. Anneli Laurell edessä sinisessä paidassaan.

Ryhmä liikehtii samaan tahtiin, kun toistakymmentä tanssiliikkujaa seuraa tarkkaan vetäjän jalanliikkeitä. Ryhmässä on eniten maakeskeläisiä, mutta myös kirkonkylältä kuljetaan sivummalle musiikkiliikunnan perässä.

Laurell näki rivitanssiesityksen kesällä ja päätti saman tien ottaa sen tanssiliikuntaryhmän ohjelmaan.

Maakeskessä asuva Laurell käy kerran viikossa Pihlajakodissa soittamassa asukkaille vanhaa tanssimusiikkia. Eräskin vain yhtä sanaa hokenut on intoutunut laulamaan mukana.

Laurell tanssi miehensä Simon kanssa kilpaa yli 12 vuotta ja jatkoi sen jälkeen ohjausta ja valmennusta yli 30 vuotta.

Ryhmänvetämistä Laurell aikoo jatkaa niin kauan kuin jalka nousee. Liikkeitä hän suunnittelee kotona tuolissa istuen ja siinä jalkoja liikutellen. Valmis tanssikuvio toteutuu vielä musiikkiin olohuoneen lattialla.

– Tanssi on ihanaa, se tuo iloa elämään.

Osa tanssijoista jää tuolijumppaan, joka alkaa heti tanssitunnin jälkeen. Rientolassa jumpataan porukalla talvikaudella joka sunnuntai, joka neljäs kerta on keppijumppaa. Jumpalla pyritään ennen kaikkea lihaskunnon ja tasapainon tehostamiseen.

Maksuton jumppa on avoin kaikille muillekin kuin maakeskeläisille.

– Erityisesti reisilihasten kunto on tärkeä ikäihmiselle. Hyvä lihaskunto auttaa myös pysymään pystyssä, painotti tuolijumpan sunnuntaina vetänyt Marjatta Ojala.

Tuolijumpan vetovastuuta vuorotellaan kyläaktii­vien kesken.