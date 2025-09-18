Tuolijumppa jatkuu tavoitteellisena ★

Tuolijumppa aloitti syyskauden uudessa paikassa ja uutena viikonpäivänä.

Kirjastosta on siirrytty väljempiin tiloihin terveysaseman ruokalaan ja maanantain sijaan nyt jumpataan torstaiaamupäivisin.

– Kirjastossa rupesi olemaan ahdasta. Kivasti on nytkin heti osallistujia ja muutama uusikin joukossa, iloitsi ryhmää ohjaava kunnan liikuntakoordinaattori Mari Engberg.

Pari talvea tuolijumpattiin kirjastossa, nyt uusi jumppatila on selvästi isompi ja välineet saa kätevästi Seniorisalille säilytykseen. Ainoa huono puoli on se, että ruokalan tuolit ovat käsinojallisia.

Kolmas jumppauudistus näkyy nimessä. Otago-tuolijumppa on aiempaa tavoitteellisempaa ja osallistujat saavat oman harjoitusvihon ja myös kotitehtäviä, sillä harjoitteita tulisi tehdä kolmesti viikossa. Otago-nimi tulee yliopistosta, jossa ohjelma on kehitetty.

Otago-ohjelmalla pyritään ylläpitämään ja parantamaan ikääntyvän tasapainoa, lihasvoimaa, yleiskuntoa ja yleistä hyvinvointia. Ohjelman A-tasolla lisätään arkiaktiivisuutta ja kävelyä, syysloman jälkeen edetään B-tasolle ja keväällä on edessä vielä C- ja D-taso.

– Nilkkapainot tulee nyt uutena mukaan, saadaan vähän vastusta jalkaliikkeisiin.

Harjoittelun edistyessä liikkeitä tehostetaan myös vastuskuminauhoilla ja muilla jumppavälineillä. Otago-tuolijumppa on ilmainen ja osallistua voi vaikka rollaattorin tai kepin kanssa. Mukaan tarvitaan vain sisäjalkineet.