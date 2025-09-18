Tuolijumppa jatkuu tavoitteellisena ★

Tuolijumppa aloitti syyskauden uudessa paikassa ja uutena viikonpäivänä.
Kirjastosta on siirrytty väljempiin tiloihin terveysaseman ruokalaan ja maanantain sijaan nyt jumpataan torstaiaamupäivisin.
– Kirjastossa rupesi olemaan ahdasta. Kivasti on nytkin heti osallistujia ja muutama uusikin joukossa, iloitsi ryhmää ohjaava kunnan liikuntakoordinaattori Mari Engberg.
Kolmas jumppauudistus näkyy nimessä. Otago-tuolijumppa on aiempaa tavoitteellisempaa ja osallistujat saavat oman harjoitusvihon ja myös kotitehtäviä, sillä harjoitteita tulisi tehdä kolmesti viikossa. Otago-nimi tulee yliopistosta, jossa ohjelma on kehitetty.
Otago-ohjelmalla pyritään ylläpitämään ja parantamaan ikääntyvän tasapainoa, lihasvoimaa, yleiskuntoa ja yleistä hyvinvointia. Ohjelman A-tasolla lisätään arkiaktiivisuutta ja kävelyä, syysloman jälkeen edetään B-tasolle ja keväällä on edessä vielä C- ja D-taso.
– Nilkkapainot tulee nyt uutena mukaan, saadaan vähän vastusta jalkaliikkeisiin.
Harjoittelun edistyessä liikkeitä tehostetaan myös vastuskuminauhoilla ja muilla jumppavälineillä. Otago-tuolijumppa on ilmainen ja osallistua voi vaikka rollaattorin tai kepin kanssa. Mukaan tarvitaan vain sisäjalkineet.