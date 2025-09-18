Padasjoen Luonnonlaki tulee nähtäville ★

Padasjoen kunnan uusi teknisen lautakunnan jaosto kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa maanantaina 15.9.
Jaostoa johtaa Silja Savola, varapuheenjohtaja on Eeva-Maria Tidenberg ja sihteeri Pia Mustisto sekä jäseniä Mikko Korkeela, Marko Pastila ja Kirsi Pykälistö.
Jaosto esittää rakennusjärjestysehdotuksen hyväksymistä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle. Uusi rakennusjärjestys on tulossa voimaan 1.12.
Elokuussa 1992 hyväksytty Padasjoen Luonnonlaki asetetaan yleisesti nähtäville kuukauden ajaksi. Kyseessä on kunnassa noudatettavaksi hyväksytty. Lausuntoja ja muutosehdotuksia tähän kestävän kehityksen kunnalliseen peruskirjaan pyydetään sidosryhmiltä ja kuntalaisilta.
Padasjoella on vietetty kuluvana vuonna strategian mukaisesti Luonnonvuotta yhteistyössä Padasjoen luonnonystävät ry:n kanssa. Yksi teemavuoden aihe on Padasjoen luonnonlain päivitys: päivitetty laki on tarkoitus tuoda valtuuston päätettäväksi vielä tänä vuonna.
Jaosto teki päätöksen yksityistieavustuksista, jotka olivat haettavissa kesäkuun loppuun mennessä. Hakemuksia tuli 65, joista yksi ei täyttänyt kelpoisuuksia. Talousarviossa yksityistieavustuksiin varattu 61 600 euroa maksetaan tiekunnille lokakuun aikana. Suurimpia avustuksensaajia ovat Taruksen, Kailan, Piilosten, Virmailan Laivaranta-Purtmäki, Huuhtasen ja Niemistön yksityistiet.