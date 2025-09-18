Mitä kuuluu tuuli-aurinkovoimahankeelle? ★

Kysyimme Riuttankolun hybridihankkeen väliaikatietoja.
– Hankkeen YVA- ja kaavoitusprosessit ovat käynnissä, mutta emme tässä vaiheessa osaa kertoa tarkemmin niiden etenemisaikataulusta. Aikatauluun vaikuttaa merkittävästi vallitseva haastava markkinatilanne, kertoo projektipäällikkö Risto Ant-Wuorinen Eolus Finland Oy:stä.
– Myös uusi alueidenkäyttölaki voi luoda haasteita hankkeelle, mutta sen vaikutuksista tiedämme lisää vasta loppusyksystä, kun lain lopullinen muoto selkeytyy. Tähtäämme tällä hetkellä edelleen tuotannon aloittamiseen vuonna 2029.