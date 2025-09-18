Leinonen valittiin hallintojohtajaksi ★

Padasjoen kunnanhallitus sinetöi odotetusti hallintojohtajan valinnan maanantain 15.8. kokouksessaan.

Virkaan valittiin Moona Leinonen ja hänen kieltäytymisensä varalle Sari Karhu. Valinnan perusteena olivat haastatteluryhmän suorittama henkilöarvio sekä Leinosen työtehtävissä antamat näytöt: perustehtävien hoitamisen ohella hän on toteuttanut myös kunnan kehittämishankkeita.

– Innolla odotan uusia haasteita. Ja mukavaltahan se tuntuu kuulla, että tähänastista työtä on täällä arvostettu, kuvaili Leinonen tuoreeltaan.

– On kiva jatkaa tutussa toimintaympäristössä. Uudessa työpaikassa menisi aina kuitenkin oma aikansa, kun tutustuu ihmisiin ja työtapoihin.

Moona Leinonen aloittaa hallintojohtajan tehtävät virallisesti 23.1.2026.

Leinonen tuli Padasjoen kunnan palvelukseen toukokuussa 2024 hallinnon ja talouden harjoittelijaksi. Vuodenvaihteessa pestiä jatkettiin nimikkeellä hallinnon asiantuntija. Hallinnon maisteriksi puolitoista vuotta sitten valmistunut tamperelainen osasi tuolloin tuskin odottaa, että urakehitys vie hänet näin pian kunnan virkamiesjohdossa Padasjoen kakkoshenkilöksi, joka on ensimmäisenä listalla sijaistamassa kunnanjohtajaa.

– Heti alkaa tiivis perehtyminen Jyrin kanssa hallintojohtajan tehtäviin. Tulossa on lisää vastuuta ja varmasti myös paljon uutta opittavaa. Pienessä kunnassa monipuoliset työtehtävät pakottavat pitämään alan osaamisen ajantasaisena.

Jyri Mäntylä kuvailee tilannetta kunnan kannalta aika ideaaliseksi. Pitkä kapulanvaihto takaa stressittömän siirtymän myös seuraajalle.

Valkealasta kotoisin oleva Leinonen on asunut Tampereella kuusi vuotta. Lapsuuden harrastukset yleisurheilu ja jalkapallo ovat vaihtuneet ryhmäliikuntoihin. Vapaa-ajallaan Leinonen käy Valkealassa ja diplomi-insinööripuolison kotikulmilla Rovaniemellä.

Viime keväänä työpuhelimeen tuli yllätyssoitto: Vesilaitosyhdistys halusi palkita Leinosen pro gradu –tutkielman ”Ulkoistamisen vaikutukset ja luottamuksen rakentamisen keinot: Tarkastelussa suomalaiset vesihuoltolaitokset”. Leinosen opinnäyte arvioi­tiin vuoden parhaaksi.