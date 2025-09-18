Kunta-alalla muutos palkkoihin ★

Padasjoen kunnanhallitus hyväksyi uuden tasopalkkauudistuksen paikallisine määrittelyineen, joka korvaa 2000-luvun alussa käyttöön tulleen tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän.
Muutos koskee palkansaajia, jotka noudattavat kunta-alan suurinta sopimusta, Kunta-alan yleistä virka- ja työehtosopimusta. Lisäksi uutta järjestelmää sovelletaan varhaiskasvatuksen opettajiin.
Padasjoella suurin osa kunnan työntekijöistä, lähes 70 henkilöä, on uudistuksen piirissä. Kenenkään palkka ei uudistuksessa laske.
Kunnanhallitus nimesi edustajia Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin toimikaudelle 1.1.2026–31.5.2029. Vammaisneuvostossa Padasjokea edustaa Silja Savola, varalla Pekka Valtonen, vanhusneuvostossa Päivi Salovaara (Seija Karevaara) ja nuorisovaltuustossa Tara Vilkman (Luka Wallenius).
Alueellinen ympäristöterveyslautakunta on pyytänyt kuntien kannanottoja talousarvioehdotuksestaan. Lautakunnan vastuualueita ovat eläinlääkintähuolto, terveydensuojelu sekä ympäristöterveydenhuollon hallinto ja lautakunta. Padasjoen kunnan maksuosuudeksi on arvioitu 74 600 euroa ensi vuonna, mikä tiedoksi merkittiin.
Padasjoella terveydensuojelun suoritteita on arvioitu ensi vuodelle yhteensä 264, joista 70 näytteenottoja ja 48 tarkastuksia. Eläinlääkärin tilakäyntiarvio on 75 ja vastaanottoja on arvioitu ensi vuonna olevan 85.