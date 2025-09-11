Yleisurheilujaostolla vielä maastojuoksut ★

Padasjoen Yrityksen mestaruuskilpailut käytiin sunnuntaina 7.9. kesäisen lämpimässä poutasäässä.

Osallistujia oli yhteensä 40.

Tänä vuonna ei erillisiä kaudenpäättäjäisiä järjestetä, vaan kauden aikana ansioituneita urheilijoita muistettiin saman tien palkintojenjaon jälkeen. Rehti urheilija –palkinnon sai Aili Lyytikäinen, joka on innokas nuori yleisurheilija Kuhmoisista ja liittynyt hiljattain Padasjoen Yrityksen jäseneksi.

Aili Lyytikäinen.

PadY:n Vuoden yleisurheilijana palkittiin Elsa Lahtinen, joka on käynyt kotipaikkakunnan ulkopuolellakin kilpailuissa edustamassa Padasjokea.

Elsa Lahtinen.

Elsa on juossut 40 metriä ja myös pitkiä matkoja, Ailin lempilajeja ovat juoksun lisäksi hypyt. Lyytikäisen perhe on käynyt koko kesän Padasjoella, koska Kuhmoisissa ei yleisurheilutoimintaa ole.

– Talvella ainakin pelaan sählyä, kertoi Aili.

Uutuutena maastojuoksut 17.9.

Kausi laitettiin pakettiin kenttälajien osalta, mutta yksi tapahtuma on vielä edessä. PadY:n yu-jaosto järjestää nimittäin keskiviikkona 17.9. klo 17.30 uusitulla ykkösen lenkillä maastojuoksut. Sarjoja on 4–vuotiaista ylöspäin.

– Maastojuoksukisoja ei ole todella pitkään aikaan järjestetty Padasjoel­la, vaikka hiihtojaostossa on niiden järjestämisestä aina välillä puhuttu. Nyt uusittu ykkösen lenkki antoi sysäyksen järjestämiselle ja toivotaan, että kaikki innokkaat osallistuisivat matalalla kynnyksellä, sanotaan jaostosta.

– Myös naapurikunnista juoksijat ovat tervetulleita, sillä pienissä kunnissa urheilutoimintakin valitettavasti hiipuu ja PadY haluai­si olla estämässä tätä hiipumista tekemällä yhteistyötä ja kutsumalla myös muista kunnista osallistujia. Kaikki palkitaan.

T3 40 m: 1) Vilma Kotka 13,90, 2) Vivian Lahtinen 14,30, 3) Tilhi Lampinen 18,30, 4) Hilma Hölttä 19,60.

T5 40 m/pituus: 1) Heidi Nuutinen 11,50/ 1.10, 2) Elli Lyytikäinen 14,00/1.10

T7 40 m/pituus: 1) Aili Lyytikäinen 8,40/2.37, 2) Adessa Vilen 9,49/1.83, 3) Eevi Rantanen 9,50/1.69

Adessa Vilen, Aili Lyytikäinen ja Eevi Rantanen.



T9 40 m/keihäs: 1) Elsa Lahtinen 7,50/9.28, 2) Maria Nuutinen 7,90/6.47

T11 60 m/keihäs: 1) Elsi Ahola 9,93/13.29 2) Peppiina Salonen 9,89/8.41

T13 60 m/korkeus:­ 1) Venla Santalahti 10,30/115, 2) Silja Lahtinen -/110, 3) Pinja Lampinen 11,20/-

T15 100 m/keihäs:­ 1) Minttu Santalahti 15,30/20.00, 2) Crista Mäkinen 16,00/12.44, 3) Noora Salonen 18,50/12.47

P3 40 m: 1) Antto Kontra 16,10, 2) Viljo Peltomäki 42,00



Viljo Peltomäki ja Antto Kontra.

P5 40m/pituus: 1) Onni Suntela 10,30/1.70, 2) Iikka Lahtinen 10,50­/1.39, 3) Elmo Kontra 11,90/1.42, 4) Joel Kuorikoski 11,40/1.00, 4) Eino Mikkonen 11,40/1.05

P7 40 m/pituus: 1) Leo Kuorikoski 8,50/101

P9 40 m/pituus: 1) Olli Jaakkola 8,00/12,53, 2) Veeti Lampinen 7,80/10.78 3) Benjamin Mäkinen 8,10/8.71 4) Valtteri Suntela 8,20/9.20

P11 60 m/keihäs:­ 1)Vilde Rantanen 10,80/13.44, 2) Jaakko Mikkonen 19,70/14.59

P13 60 m: 1) Niilo Engberg 11,50

P15 100 m/keihäs: 1) Leo Mäkinen 13,90/21.37

M keihäs: 1) Mikko Peltomäki 35.78, 2) Mikko Virtanen 32.59, 3) Antti Rantanen 27.61, 4) Jarmo Lahtinen 27.45, 5) Matias Kallio 22.47