Neulekahvilassa samanhenkistä kahviseuraa ★

Neulekahvila kerää taas käsityöihmiset kahvikupposen ääreen vaihtamaan neuleohjeita ja kuulumisia.

Anni Rantanen saa neulekahvilasta tienestiä kahvia ja teetä sekä leipomiaan herkkuja myymällä.

Kotiseututalolla joka toinen torstai kokoontuva neulekahvila on yksi 4H-yrittäjä Anni Rantasen yritystoiminnoista: ahkera yhdeksäsluokkalainen leipoo iltoihin useammanlaisia kahvileipiä, ja saa niistä ja kahvinmyynnistä tienestiä.

Neulekahvilan toinen syyskausi alkoi viikko sitten torstaina. Iloinen puheensorina täytti Kotiseututalon kahvion, jossa puikot kilisivät ja toistakymmentä naista parikymppisestä eläkeikäiseen neuloi ja virkkasi erilaisia käsitöitä. Yksi vasta opetteli sukantekoa, kun toinen kertoi neuloneensa 6-vuotiaasta asti.

– Rohkeasti mukaan vaan aloittelevatkin käsityöharrastajat, kyllä täällä neuvotaan ja apua saa, kannustaa kahvilan emäntä Anni Rantanen.

Kokeneimmat kutojat kertoivat pitäneensä suvun sukissa jo vuosikymmeniä. Josefiina Munnila kaipasi uusia villasukkia, kun vanhat olivat menneet pilalle armeijassa.

– Pitivät armeijassa hulluna, kun pidin villasukkia kesät talvet, mutta ne ovat mukavat jalassa, eikä tule rakkoja.

Neulekahvilassa Marita Berggrenillä (oik.) työn alla oli villapaita. Useampi teki sukkia, VPK:n naisilla on tekeillä talkoilla sukat kaikille nuoriso-osastolaisille.

Parituntisen istunnon alkajaisiksi jokainen haki tiskiltä kahvin tai teen, lisäksi tarjolla oli rahkapullia ja paria sorttia suolaista piirakkaa. Pian kaikki kaivoivat kasseistaan neulomuksensa.

– Tilaustöinä olen tehnyt viimeksi vauvan pipon ja sukat. Nyt neulon villapaitaa, kertoi Rantanen.

– Kesällä en hirveästi ehtinyt neuloa, kun olin kesätöissä. Olin toista kesää Särkiöllä, myymässä marjoja Vääksyn myyntipisteellä Tokmannilla ja myös tilalla Arrakoskella. Riparin kävin taktisesti alta pois heti kesäkuussa.

Rantanen ei ole enää ehtinyt juurikaan myyjäisiin tuotteineen osallistumaan, sillä yritystoiminta on kolmessa vuodessa paisunut. 4H-toimiston näyteikkunassa Osuuspankintalossa on esillä Annin makrameetöitä, korviksia yms. Parhaillaan on tekeillä oma verkkokauppa.

Tulossa on avainnauhakurssi 20.9., jossa voi valmistaa omanlaisensa uniikin avainnauhan, ja siitä viikon päästä on makrameekurssi aikuisille ja lapsille erikseen peräkkäisinä päivinä.

Lapsenlapsen perheen perässä Padasjoelle

– Kiva tutustua ihmisiin, perusteli osallistumistaan Marita Berggren, joka on viime vuonna muuttanut Helsingistä Padasjoelle lähemmäs tyttärentytärtä ja tämän perhettä.

– Oikein hyvin olen viihtynyt. Tykkään todella Padasjoesta. Palvelut pelaa ja sen, mitä ei täältä saa, voi tilata kotiovelle. Posteljoonillakin on aina aikaa vaihtaa muutama sana.

Berggren asuu Keskustiellä ja mökkeilee Kellosalmella. Hän on ollut kova käsityöihminen pienestä asti: äiti teki käsitöitä ja isä oli vaatturi. Kädentaidot tulevat jo pidemmältä ajalta verenperintönä, sillä esi-isiä tiedetään olleen Turun linnassa rälssimestareina. Itse hän teki työuransa pankkialalla.

Yksi 4H-helmistä

4H-toiminnanjohtaja Salla Lindqvist kertoo olevansa todella ylpeä Annista. Anni teki heti vaikutuksen varmalla otteellaan tekemiseen.

– Anni on todella ahkera, omatoiminen, luotettava, aikava ja taitava nuori. Kun palasin äitiyslomalta kesällä 2024 ja näin Annin 4H-yrittäjän työssään, niin mielessäni ajattelin, että hän on varmaan 16–17-vuotias. Selvisikin, että hän oli 14-vuotias ja menossa kahdeksannelle luokalle.

Vuonna 1997 työnsä Padasjoen 4H–yhdistyksessä aloittanut Lindqvist on saanut tutustua moniin nuoriin työnsä kautta. Heistä muutamat ovat jääneet mieleen esimerkillisellä toiminnallaan.

– Anni on yksi helmistäni 4H-nuorissa. Hän edusti Padasjoen 4H-yrittäjiä Lahdessa pidetyssä 4H-yritysareenassa, esitellen oman polkunsa 4H-yrittäjäksi. Esiintymistaidot tekivät minun lisäksi yleisöön vaikutuksen. Kiitos rehtorille, että nuoret pääsevät kouluaikana kokemaan 4H-yrittäjän maailmaakin.

4H:ssa nuori pääsee kokeilemaan siipiään yrittäjänä. Tänäkin vuonna on jo kahdeksan nuorta perustanut 4H-yrityksen. Osa toimii kesäyrittäjänä ja osa jatkaa vuosia eteenkin päin. Tällä hetkellä nuoret tekevät piha- ja kahvilatöitä sekä leipovat yksityis- tai julkisiin tilaisuuksiin. Kahdella on tuotteita myynnissä: Anni tekee käsityötuotteita tilauksesta ja Sunna Koskela myy sytykeruusuja.