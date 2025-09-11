Kaksi marssitapahtumaa syyskuussa ★

Padasjoen Reserviläisten järjestämä jalkamarssi patikoidaan tänä vuonna kirkonkylän ja Nyystölän maastoissa.

Kyseessä on klassikkoreitti, joka kuljettiin ensimmäisellä Padasjoen jalkamarssilla vuonna 2008: Laivarannasta Kavarmäentielle, Kymen metsätielle, Tornimäelle ja Kirkkolammin ympäryspolkua myöten takaisin satamaan.

Kaikille avoimeen marssiin kokoonnutaan aamuyhdeksältä Kaunismäessä, jossa grillikota ja rantasauna on marssijoiden käytössä suorituksen jälkeen.

25 kilometrin vaellukselle voivat siviilit lähteä ilman kantamusta. Reserviläisillä tulee olla maastopuku tai vastaava vaatetus, päähine, vaelluskengät, reppu 10 kilon kuormalla ja eväät.

Tapahtuma on myös Maanpuolustuskoulutus ry:n kurssi, sähköisesti ilmoittautumalla pääsee vakuutuksen piiriin. Ilmoittautua voi vielä vaikka marssipäivän aamuna.

Koska marssi suoritetaan Maaottelumarssin aikana syyskuussa, siitä saa myös valtakunnalliseen marssirekisteriin merkinnän.

Reserviläisyhdistys kannustaa kaikkia, mutta erityisesti reserviin kuuluvia testaamaan marssikuntoaan.

– Myös varusmiespalvelusta suorittamaan lähdössä oleville marssi on oiva tilaisuus kokeilla, miten marssiminen sujuu, vinkkaa jalkamarssin johtaja Heikki Koskinen.

Tapahtumalla halutaan vahvistaa maanpuolustustahtoa ja edistää terveitä elämäntapoja sekä herättää sitoutumattomissa reserviläisissä kipinän liittyä aktiivijäseniksi. Kurssi on maksuton. Lahden Seudun Väestönsuojelusäätiö tukee kurssia.

Padasjoen Seudun Maan­puolustusnaiset ry järjestää toisen marssitapahtuman heti seuraavana lauantaina 27.9. Tuolloin suoritetaan 10 km Maaottelumarssi Taruksella. Kokoontuminen Vähä-Tarusjärven rannalla, makkaranpaistomahdollisuus Kelkutteella. Marssi on avoin kaikille.

Maanpuolustusnaiset järjestää myös kaikille kiinnostuneille avoimen jäsenillan tiistaina 23.9. klo 17.30 Kotiseututalolla. Sauli Kivinen Padasjoen Reserviläiset ry:stä kertoo paikallisesta reserviläistoiminnasta.