Yrittäjäaamut alkavat taas ★

25.9. yrittäjiä ja yrittäjähenkisiä kutsutaan Miimas Cafeen aamiaiselle ja kuulemaan ajankohtaisia yritysasioita.

30.10. aamukahvitellaan Aijakassa ja 27.11. Modetissa.

Yrittäjäaamut ovat kuuluneet jo pitkään Padas­joen Yrittäjät ry:n ja kunnan vuosiohjelmaan.

– Konsepti kokoaa yrittäjämme hyvin yhteen. Verkostot pysyvät elävämpinä ja ihmiset tutumpina, kun kokoonnutaan yrittäjiä kiinnostavien asioiden merkeissä ja kuntakin pysyy paremmin kontaktissa yrittäjiin, kertaa kehityspäällikkö Petri Jalkanen.

– Syyskauden ensimmäisenä yrittäjäaamuna Matti Uusitalo, liiketoimintajohtaja yritysasiakkaiden toiminnassa Helmi Säästöpankissa, kertoo meille pankin uudistuneista palveluista ja roolista elinvoiman kehittäjänä tämän päivän Suomessa. Kirsi Vuollet jatkaa esittelemällä LADECin palveluista yrityksille.