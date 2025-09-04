Torstaina syyskuun 3. päivänä 1975 ★

Kuorma- ja pakettiautojen lavoja ja koreja alkaa valmistua Vakiorakenne Oy:ssä Maakeskessä. Yritys aloitti toimintansa syyskuun alussa. Työntekijöitä tulee 5-6, halli on Lehdon teollisuushalliksi muodostetussa navetassa, missä aiemmin ehti toimia jo Padasjoen Metalli.

Kunnanhallitus hyväksyi lausunnon Päijät-Hämeen Seutukaavaliiton rakennesuunnitelmaluonnoksesta vuosille 1985-2300. Lausunnossa kiinnitetään huomiota mm. esitettyyn kunnan väestökehityksen laskevaan suuntaan. Kh katsoo, että perusteet nousuvoittoisuudelle ovat olemassa ja esittääkin tarkistusta väestöennusteeseen.

Tarusjärven leiri- ja kurssikeskuksen asema vakiintuu valtion kesäpalo-opistona, ilmeni sisäministeriön pelastustoimen osaston vierailulla. Kurssikeskus on jo kymmenisen vuotta toiminut palopäällystön ja miehistön koulutuspaikkana.

Ennakkoäänestyksen ensimmäisenä päivänä kävi jo 12 äänestäjää kirkonkylän postitoimipaikassa antamassa äänensä syksyn eduskuntavaaleissa.