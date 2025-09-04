Palas-Tiimi oli paras ★

Padasjoen jalkapallomestaruuden vei tänä vuonna neljän joukkueen turnauksessa Palas-Tiimi.
Loppuottelussa Naistenpojat kaatui maalein 2–1.
Naistenpojat taisteli siis perinteisessä elokuun viimeisenä lauantaina 30.8. pelattavassa turnauksessa hopealle ja Torittu sai pronssia. Kylän nuorten miesten joukkue Kukkoralli oli neljäs. Naistenpoikien Eemeli Perälä oli maalikuningas viidellä maalillaan.
– Vettä satoi koko turnauksen ajan loppuotteluun saakka, mutta pelit sujuivat hyvin. Huonon sään vuoksi yleisöä ei ollut kauheasti, mutta Emilian ja Marian puffetissa riitti ihan kivasti asiakkaita, todetaan järjestäjätaholta, PadY:n jalkapallojaostosta.