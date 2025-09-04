Palas-Tiimi oli paras ★

Padasjoen jalkapallomestaruuden vei tänä vuonna neljän joukkueen turnauksessa Palas-Tiimi.

Pauli Lepistön (vas. pokaali kädessä) kokoama joukkue voitti jalkapallomestaruuden. Takarivissä Markus Mattila, Mika Lehtinen, Rodolph Tanga, Pasi Lehtinen, Markku Kotiranta, Joonas Jokelainen, eturivissä Niko Vastamäki, Ilmari Lehtinen ja Niklas Mandelin.

Loppuottelussa Naistenpojat kaatui maalein 2–1.

Naistenpojat taisteli siis perinteisessä elokuun viimeisenä lauantaina 30.8. pelattavassa turnauksessa hopealle ja Torittu sai pronssia. Kylän nuorten miesten joukkue Kukkoralli oli neljäs. Naistenpoikien Eemeli Perälä oli maalikuningas viidellä maalillaan.

– Vettä satoi koko turnauk­sen ajan loppuotteluun saakka, mutta pelit sujuivat hyvin. Huonon sään vuoksi yleisöä ei ollut kauheasti, mutta Emilian ja Ma­rian puffetissa riitti ihan kivasti asiak­kaita, todetaan järjestäjätaholta, PadY:n jalkapallojaostosta.