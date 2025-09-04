Minigolf siivitti matkailuinfoon kävijäennätyksen ★

Kunnan matkailu­info satamassa saavutti kävijäennätyksen, sillä uuden minigolfradan suosio nostatti myös infon kävijämääriä.

Minigolfia pääsee pian pelaamaan myös sahalla.

Kesäkuussa oli vielä rauhallista, mutta heinäkuun helteet lisäsivät sataman kävijämäärää runsaasti. Vajaan kahden kuukauden aikana infossa kävi 2259 asiakasta ja suosituimmaksi lainatuotteeksi nousivat minigolfmailat.

Reilun kuukauden aikana minigolfmailoja lainattiin 275 kertaa. Myös polkupyörät olivat edelleen suosittuja laina- ja vuokratuotteita. Lisäksi matkailuinfon myyntituotteiden valikoima kasvoi, mikä osaltaan nosti myyntiä.

– Soutuvenettä kyseltiin paljon ja jatkossa tuleekin harkita toisen soutuveneen hankkimista satamaan, arvioi kunnan matkailuvastaava Maria Virtanen.

– Infon asiakkaat kyselivät erityisesti kanooteista, vesitakseista ja majoitusmahdollisuuksista. Kiitosta tuli ilmaisista palveluista ja pelikentistä, sekä uudelleen lanseeratusta postikorttipalvelusta. Infon asiakkaat saivat postittaa veloituksetta Padasjoki-postikortin ja tänä kesänä monet isovanhemmat ovat saaneet kortteja lapsenlapsiltaan. Kalainsaaren mökki oli jälleen melkein koko kesän varattu ja erityisesti vesiretkeilijöiden kuten melojien suosiossa.

Kyläautot käytössä hyvin­ heinäkuussa

Satamassa sijainneet yhteiskäyttöautot olivat heinäkuussa hyvin käytössä, kuten ennakkoon arveltiinkin. Elokuun käyttäjämäärät eivät ole vielä selvillä ja kesäkuussa käyttö oli vielä varsin maltillista: varauksia oli autoa kohden 11 ja varaustunteja 25. Heinäkuussa varauksia oli jo 26 ja käyttötunteja noin 100 per auto.

– Selvityksen alla on, onko autoilla liikuttu enimmäkseen lyhyttä asiointiajoa vai onko niitä käytetty pidempään matkantekoon.

Mainiemen sahalla oli kaikkina kesäviikkoina jotain ohjelmaa ja yleisötilaisuuksia ennätysmäärä. VPK-juhlan arveltiin etukäteen vähentävän Sahan valojen osallistujamäärää, mutta kesän päätöstilaisuus veti kuitenkin hyvin väkeä paikalle. Sahan miljöö on saanut paljon kiitosta tapahtumanjärjestäjiltä ja asiakkailta.

Infon sulkeuduttua Padasjoki-tuotteita voi ostaa kirjastosta. Minigolfkenttä on tarkoitus siirtää sahalle vielä syyskuun aikana, jolloin pelaamaan pääsee vielä syksylläkin.

– Ilmoitamme pelipäivistä vielä myöhemmin, kun aikataulut selviävät. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että huonosta alkukesästä huolimatta kunnan matkailukesä 2025 oli todella hyvä, toteaa Virtanen.