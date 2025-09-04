Hirvimestaruus Padasjoelle ★

Padasjoki-Asikkala mestaruuskilpailu metsästyshirviammunnassa käyntiin Taruksella 30.8.
Kilpailun voitti Padasjoen joukkue 223 pisteellä (Jan Mattsson 58, Hannu Niemelä 56, Janne Virtanen 55, Jouko Vilen 54). Asikkalan joukkue ampui 184 pistettä (Lauri Ala-Pietilä 48, Ilpo Ala-Pietilä 46, Jukka Lehtinen 47, Aaron Ala-Pietilä 42)
Joukkuekilpailu (4 ampujaa/seura): 1) Majuan Metsästäjät 209, 2) Virmailan Eräveikot 197, 3) Vesijaon Erämiehet 189, 4) Nyystölän Eräveikot 164.
Yleinen: 1) Arto Salminen Virmailan Eräveikot 52, 2) Marko Heinonen Majuan Metsästäjät 51, 3) Henri Lahtinen Miestämän Metsästäjät 50, 4) Miikka Husa Virmailan Eräveikot 46, 5) Mikko Suhonen Vesijaon Erämiehet 45, 6) Aaron Ali-Pietilä Itä-Asikkala 42, 7) Sam Schönberg Taulun Erä 40, 8) Jyrki Puupponen Vesijaon Erämiehet 40, 9) Riku Nieminen Nyystölän Eräveikot 39, 10) Antti Jussila Vesijaon Erämiehet 37, 11) Olli Vilen Virmailan Eräveikot 36.
M 50: 1) Jan Mattsson Taulun Erä 58, 2) Janne Virtanen Majuan Metsästäjät 55, 3) Timo Lehtonen Nyystölän Eräveikot 50, 4) Sauli Koistinen Taulun Erä 49, 5) Ilpo Ali-Pietilä Itä-Asikkala 46, 6) Mauri Kiuru Vesijaon Erämiehet 46, 7) Mikko Mörsky Virmailan Eräveikot 45, 8) Heikki Iittainen Vesijaon Erämiehet 43, 9) Jukka-Pekka Jaakkola Virmailan Eräveikot 33.
M 60: 1) Hannu Niemelä Majuan Metsästäjät 56, 2) Ismo Jussila Vesijaon Erämiehet 53, 3) Jukka Lehtinen Viitaila-Paakkola hirviseura 47, 4) Ahti Laaksonen Maakesken Metsästäjät 46, 5) Asko Köttö Vesijaon Erämiehet 45, 6) Olli-Matti Oittinen Kasiniemen Jahti 43, 7) Pekka Siljander Nyystölän Eräveikot 37, 8) Matti Kopposela Miestämän Metsästäjät 35.
M 70: 1) Jouko Vilen Virmailan Eräveikot 54, 2) Pekka Pajulahti Majuan Metsästäjät 47, 3) Aarno Stenhammar Miestämän Metsästäjät 43, 4) Pekka Salonen Vesijaon Erämiehet 33, 5) Pekka Hämäläinen Vesijaon Erämiehet 32, 6) Matti Rönnemaa Vesijaon Erämiehet 27.
M 80: 1) Heikki Salmela Virmailan Eräveikot 36
Naiset: 1) Veera Husa Virmailan Eräveikot 41, 2) Heli Hoimela Nyystölän Eräveikot 38, 3) Pia Uussalo-Nieminen Nyystölän Eräveikot 20.
Nuoret: 1) Lauri Ali-Pietilä Itä-Asikkala 48