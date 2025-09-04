Hirvilupia 95, peuralupia 25 ★

Hirvilupia Padasjoelle saatiin 95 kpl eli juuri se määrä, jota seurat halusivat. Hirvikanta on kääntynyt lievään kasvuun pitkään jatkuneen kannan pienenemisen jälkeen.

Padasjoen hirviseurueet saivat hakemansa määrän kaatolupia. Lupamäärä on yhteensä 95: yhdellä luvalla saa kaataa joko yhden aikuisen eläimen tai kaksi vasaa.

Hirvenmetsästys alkoi kyttäämällä peltoalueilla 1.9. Pelloilta vahtimalla voi hirviä metsästää 10.10. saakkaa. Jahtikausi alkaa lauan­taina 11.10. ja päättyy 15.1. Valkohäntäpeuraa saa metsästää 27.9.–15.2. Metsäkaurista saa metsästää koko maassa 1.9.–15.2., mutta ajavan koiran käyttäminen on kiellettyä 26.9. saakka.

Metsästyksen tavoitteena on pitää kannat kestävällä tasolla ja ehkäistä vahinkoja.

– Viime vuotta hieman korkeammalla lupamäärällä pyritään varmistamaan hirvikannan pysyminen asetetuissa tavoitteissa, toteaa riistapäällikkö Henri Mutanen.

– Hirvikannassa voi olla suuria paikallisia vaihteluita, joten myös metsästysseuroilla on vastuuta kestävästä hirvikannan verotuksesta. Pyyntilupia tulisi kohdentaa lupa-alueil­la tihentymiin ja mahdollisille vahinkokohteille, kun taas harvemman kannan alueella tulee pidättäytyä maltillisemmassa verotuksessa.

Kun hirvilupia myönnettiin jonkin verran viime vuotta enemmän, on puolestaan peuralupia nyt selkeästi vähemmän. Ilves- ja susikanta on kasvussa, ja suurpedot ottavat merkittävän osan valkohäntäpeurakannan tuotosta.

– Käytännön kokemukset antavat viitteitä siitä, että riittävän tiheä peurakanta ehkäisee etenkin susien aiheuttamia vahinkoja koti- ja tuotantoeläimille. Peurakannan liiallinen lasku voi johtaa suurpetovahinkojen lisääntymiseen.

Peuroja Padasjoella vähän

Padasjoella valkohäntäpeurakanta on alhaalla, mutta silti peurakolareita sattuu. Etenkin Nyystölä on yhä edelleen onnettomuusaltista seutua.

– Tästä johtuen, kun lupia saatiin vain 25 kpl, jahti keskitetään 24-tien varteen sekä alueelle, jossa peuroista on haittaa maatalouselinkeinolle, sanoo Padasjoen yhteisluvan hakija Keijo Neffling.

Hirvieläinkolareita on ollut tämän vuoden aikana Padasjoella tähän mennessä 10, joista hirvikolareita kaksi, valkohäntäpeurakolareita neljä ja kauriskolareita neljä. Tuorein eläinonnettomuus sattui 17.8. Nyystölässä, jossa peura osui henkilöauton eteen ja kuoli törmäyksessä.

Myös metsästämättömillä on taas mahdollisuus hankkia tuoretta luomulähilihaa:

– Hirviseurueet myyvät entiseen tapaan hirvenlihaa marras-joulukuussa kahden hirven verran, kunhan sopivaa saalista saadaan.