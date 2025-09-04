Hinttolassa heitettiin ★

Hinttolan saaressa kokoontui taas rapiat 30 henkeä kisailemaan Darts-Mölkky mestaruudesta 2025.

Lauantaiaamu näytti pahalta ja kisailua siirrettiin tunnilla alkamaan klo 11, mikä osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Vaikka yön yli jatkunut sade aiheutti sen, että päädyttiin vain yhteen Mölkkyyn, joka sekin heitettiin katoksen alta. Eli kaksi Dartsia ja yksi mölkky oli tällä kertaa lajeina. Mainittakoon, että Dartsia pelattiin kolmen ryhmän toimesta kuusi kertaa.

Kaikissa Darts-kisoissa tuli eri voittaja. Viiden hengen finaali oli tiukka ja kaikilla oli mahdollisuus voittoon.

Kokonaiskisan voitti taas, Pekka Ruotsalainen (kuvassa).

Toiseksi tuli Tuukka Likolammi ja kolmanneksi Johannes Järvenselkä, jotka molemmat poistuivat ennen kuvausta.

Kaikki kisailijat nauttivat päivän touhusta ja toki odottivat kun pizzan paistajat alkoivat urakkansa. Aivan mahtava pizza-jengi loihti alusta, taikinasta, alkaen noin 60 pizzaa. Osakaskunta tarjosi jonkin verran limonaatia päälle. Nyt on 2/3 kisailua takana ja kesän kisat jatkuvat syyskuun lopulla.

-JV