Luukonhaan esteetön reitti valmistui –vieraslajipoisto toi lisätilaa Kirkkopuistoon ★

Esteetön reitti Luukonhaan laavulle on valmistunut. Pyörätuolilla ja lastenrattailla pääsee nyt uimahallin läheltä Hiihtoparkista uutta kivituhkaväylää pitkin laavulle.

Parkkialueelta on rakennettu uusi kulkuramppi ojan yli Karl Fieandtin kujalle. Luukonhaan laavun edustaa on tasoitettu ja laajennettu.

Luukonhaan laavulle pääsee nyt Saksalan kujalta lähtevää uutta väylää myöten. Reitti on vaativa esteetön korkeuserojensa vuoksi. Hiihtoparkista matkaa on vain 300 metriä.

Viher- ja puistoaluesuunnittelija Henna Wahlman on opintojensa työharjoitteluna suunnitellut lisäksi kunnan hyvinvointimetsää arboretumin viereen sekä Rumpin alueen esteetöntä reittiä ja onkilaituria. Luukonhaan laavun esteettömälle reitille ja hyvinvointimetsään on saatu valtionavustusta Suomi liikkeelle-ohjelman rahoituksesta.

Lassi Miettinen ja Tuija Puranen ovat tavanomaisten istutustenhoidon ohella tehneet vieraslajien poistotöitä kunnan mailla.

– Jättiputkeen, kurtturuusuun ja tatariin on nyt panostettu, resurssit eivät riitä lupiinien ja jättipalsamin poistoon. Kovin vähän on tullut ihmisiltä ilmoituksia vieraslajeista, eikä talkoitakaan tiettävästi ole järjestetty.

Lassi Miettinen on jo neljättä kesää kunnalla. Tuija Puranen toimii asiantuntijana kunnan luonnonhoitotöissä. Hortonomiksi juuri valmistuva Henna Wahlman asuu Hollolassa, mutta on mökkeillyt lapsuudessaan Padasjoella. Hän on työskennellyt aiemmin mm. puutarhurina ja röntgenhoitajana.

Yleinen pihojen koristekasvi viitapihlaja-angervo tuli laittomaksi 15.8. Kirkkopuistossa saatiin isohko uusi alue käyttöön, kun kunnan liikuntapaikkojen hoitaja kävi kaatamassa mönkijään liitettävällä leikkurilla viitapihlaja-angervopusikon Kirkkojoen rannalta. Samalla paljastui kolme hienoa visakoivua ja holvistomainen varjoisa piknikpaikka: käyttökelvoton alue saadaan siis jatkossa virkistyskäyttöön.

Isot viitapihlaja-angervoryteiköt on poistettu myös Mainiemessä Valkoisen Pytingin alapuolisesta rinteestä, josta löytyi kasvillisuuden alta kaunis kivimuuri. Angervoesiintymät hävitetään vielä satamasta Laivarannantien ja Päijänteentien varrelta.

Kylttipuisto-nimen saanut uusi kukkaniitty sijaitsee Laivarannantien varrella lähellä satamaa. Tontille on pystytetty kunnan uusi satamainfokyltti.