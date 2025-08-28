4H-kerhot alkavat ★

4H-yhdistyksen kerhokausi starttaa heti 1.9. salivuorojen alettua.

Kerhoja on yhteensä 11 ja kerhonohjaajia 18, joista kahdeksan uusia.

– Metsäsalapoliisikerho on nyt vain eskareille ja ekaluokkalaisille, samoin askartelu, sanoo 4H-toiminnanjohtaja Salla Lindqvist.

– Safkasankarit on niin suosittu, että se jaetaan saman tien kahteen ryhmään.

Muita kerhoja ovat salibandy, kädentaitajat, jalkapallo, leikki ja peli, leikki ja liikunta sekä palloilu. Kerhoja pidetään kummallakin koululla, 4H:n kerhotilassa Kuntalan vieressä sekä Ahjolan lähimetsissä.

Kerhonohjaajille on 14 tunnin koulutus, tässä harjoitellaan tutustumisleikkiä.

4H:n kautta iso joukko padasjokelaisnuoria sai kesätyöpaikan. 4H-yrittäjistä, joita on yhteensä 15, kolme kokeili pitkästä aikaa Jädekiskaa Liikennepuistossa, mutta alkukesän säät eivät suosineet.

– Saivat kuitenkin työkokemusta ja sponsoreiden tuella tienestejäkin.

Hiljaista oli myös Kotiseututalolla, jonka kahviota 4H-yrittäjät pitivät. Kahvio on avoinna vielä sieninäyttelyn ajan syyskuun puolivälissä.

– Pakopeli oli tosi suosittu, tarkoitus olisi ottaa se ensi kesänkin ohjelmaan.

Kotiseututaloalle on kehitetty toimintaa Leader-rahoituksella. Hankkeelle on haettu jatkoaikaa vuoden 2026 loppuun.

Yrittäjäkoulutusta on syyskuussa tarjolla etänä. Joulukuussa Lindqvist menee yläkoululle pitämään Ajokortti työelämään -koulutuksen kaseille.

4H-toimisto on muuttanut. Sisäilmaongelman takia 4H ei enää mahtunut Kuntalaan, joten Lindqvist siirsi työpisteensä Osuuspankintaloon, Stora Enson ja Minnan Hiusateljeen väliin.

– Saatiin näyteikkunakin ja se tulee heti hyötykäyttöön, kun laitan siihen 4H-yrittäjien tuotteita esille. Nuortenkin tulee ehkä paremmin siinä poikettua koulun jälkeen. Ja tapahtumissa kuten Sahtimarkkinoilla olemme sitten jo valmiiksi esillä.