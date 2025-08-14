Uusi kemian opettaja Asikkalasta ★

Matematiikkaa ja kemiaa opettaa Pappilanmäellä nyt Minna Kiikkilä Asikkalasta.

Kiikkilä on ainoa uusi opettaja Pappilanmäellä. Kemianluokka on juuri remontoitu ja välineistö hyvätasoinen.

Kotiseuturakkaus toi Kiikkilän takaisin synnyinkuntaan 33 Porvoon seudulla vietetyn vuoden jälkeen. 600 oppilaan koulusta Padasjoelle siirtynyt opettaja pitää Pappilanmäkeä ihanan pienenä.

– Etukäteen mietiskelin, että millaiset mahtaa olla puitteet pienessä maalaiskoulussa, mutta täällä on itse asiassa paremmat opetusvälineet kuin Porvoossa. Täällä on luokissa älytaulut ja kemian välineet tavattoman hyvät, kiittelee Kiikkilä.

– Olen innoissani ja kiitollinen, että minut valittiin tänne. Työkaverit vaikuttavat parin päivän harjoittelun perusteella kivoilta ja erityisesti ihastuttaa rehtori; Pilkulla on niin älyttömän lämmin ote, huumoria ja halu kuulla kaikkien mielipiteet. Hän tahtoo olla lähellä sekä oppilaita että henkilökuntaa.

Matematiikkaa opetetaan yhä kirjan kanssa ja vihkoon lasketaan, mutta tarkoitus on välillä hyödyntää myös nykytekniikkaa ja käyttää tietokoneen matikkapelejä oppimisen välineenä. Se on helppoa, kun kaikilla oppilailla on omat tietokoneet.

Porvoossa fysiikkaakin

Porvoossa Kiikkilä opetti yläkoulussa matematiikan ja kemian lisäksi fysiikkaa. Kyseisessä koulussa hän oli kahteen otteeseen: ensin valmistumisensa jälkeen 1992–94, kunnes meni naimisiin maatalon isännän kanssa ja jäi lypsykarjatilalle töihin, ja toisen kerran eron jälkeen vuodesta 2015 viime kevääseen asti.

– Äiti asuu Vääksyssä ja kun häntä kävi katsomassa, oli aina mielessä että voi kun vielä joskus saisin täällä asua. Sattumoisin näin keväällä ilmoituksen paikasta Padasjoella ja heti ajattelin, että nyt jos koskaan.

Lavatanssit intohimona

Kiikkilä kasvoi Viitailan kylässä perheessä, jossa äiti toimi kyläkoulun opettajana ja isä maanviljelijänä. Luonto on lähellä sydäntä ja Kiikkilä tekee mielellään kävely- ja pyörälenkkejä.

Lavatanssien harrastajalle lähiseutu tarjoaa useita tanssipaikkoja. Porvoostakin hän kävi Jenkkapirtillä ja Kapakanmäellä, nyt tanssimatkat ovat lyhemmät.

– Olen sitä joskus miettinyt, miksen Porvooseen juurtunut. Yksi syy on varmaan ruotsinkielisyys.

Lapsista poika asuu lähempänä, hän työskentelee nuorisotyöntekijänä seurakunnalla Lahdessa, tytär on ravintola-alalla Turussa.