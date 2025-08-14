Tuure Kilpeläinen Sahan Valojen pääesiintyjänä ★

Kesän päätöstapahtumassa Mainiemen sahalla soivat 30.8. Tuure Kilpeläisen hitit.

Kunta järjestää perinteisen Sahan valot –tapahtuman entisen kaavan mukaan, jolloin päivällä on ensin ikärajaton keikka, esiintyjänä Tuure Kilpeläinen. Iltabileet ovat täysi-ikäisille, silloin sahalle saapunutta kansaa viihdyttävät bilebändit MKAC ja UpEleven.

Tuure Kilpeläinen on kaikkien tuntema muusikko ja lauluntekijä, joka on julkaissut 11 albumia ja tehnyt kappaleita myös muille artisteille. 15.8. Kilpeläinen julkaisee uutta musiikkia.

Karheaääninen tulkitsija Tuure Kilpeläinen tuli suurelle yleisölle tutuksi Kaihon Karavaani –yhtyeensä kanssa ja Vain Elämää –sarjasta. Hän on saavuttanut urallaan useita kulta- ja platinalevyjä, Emma-palkintoja ja Iskelmä-Finlandia -palkinnon.

UpEleven on ammattimuusikoista koostuva bilebändi Helsingistä. Kymmenen vuotta bändi on takonut keikkaa yökerhoissa, Itämeren laivoissa, ravintoloissa, festareilla ja yksityistilaisuuksissa.

MKAC on tuttu bändivieras Lahdesta.

Lippuja tapahtumaan voi ostaa kirjastosta, Mainiemi Caravan -alueelta ja etänä kunnasta.