Syyskuu haastaa jälleen marssimaan ★

Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton yhdessä järjestämän Maaottelumarssin hengessä marssitaan jälleen koko syyskuun ajan eli 1.–30.9.

Hyväksyttyyn Maaottelumarssi-suoritukseen vaaditaan syyskuussa yhtäjaksoisesti suoritettu 10 kilometrin marssi kävellen tai juosten yhden vuorokauden aikana.

Vähintään 10 kilometrin marssin suorittamisen jälkeen tuloksensa voi kirjata sähköiselle lomakkeelle, joka julkaistaan RES:n ja RUL:n verkkosivuilla elo-syyskuun vaihteessa. Kaikki osallistujat, jotka ovat suorittaneet vähintään 10 kilometrin marssin ja kirjanneet suorituksensa lomakkeelle, osallistuvat myös Varustelekan lahjakorttien ja RES- & RUL-tuotepalkintojen arvontaan.

Maaottelumarssin teemana on naisten vapaaehtoinen asepalvelus, jonka alkamisesta tulee syksyllä kuluneeksi kolmekymmentä vuotta. Teema heijastuu myös tämän vuoden marssimerkissä, jonka tuotot lahjoitetaan perinteiseen tapaan hyväntekeväisyyskohteeseen.