Pappilanmäen koulun salissa on nyt ilmanvaihtoputket ★

Yläkoululaisten ja lukiolaisten aamunavauksessa tunnelma oli tukala, sillä salissa kesällä tehdyn remontin vuoksi ilmanvaihto ei vielä ollut päällä. Seiniin ilmestyneet putket huolehtivat siitä, että ilma pysyy salissa puhtaana.

– Lattian alta johdetaan ilma nyt näitä uusia putkia pitkin pois. Musiikkiluokka on remontoitu. Lukiolaisilla on edelleen käytössä yläkerran tila, mutta alakerrassa on vielä kalustus kesken, katsotaan milloin saadaan lukiolaisten opiskelutila käyttöön. Käytävillä tehtiin myös pieniä korjauksia.

Kuvataideluokassa remontintarve oli niin suuri, ettei sitä olisi ehditty tehdä kesän aikana. Niinpä se on pois käytöstä koko lukuvuoden.

– Kuvataideopetus alkaa nyt pehmytkäsityön luokassa alakerrassa.

Ensimmäisen päivän ohjelmaan kuului kokoontuminen luokkiin: seiskat ja lukion junnut käyttivät tutustumiseen kaksi tuntia, muut aloittivat toisesta tunnista lähtien lukujärjestyksen mukaiset opinnot. Rehtori, kuraattori ja kouluterveydenhoitaja kiersivät päivän aikana luokissa.