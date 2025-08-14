Laulutunteja Wellamo-opistolla ★

Wellamo-opistossa voi syksystä lähtien opiskella laulua.

Opettajana on laulunopettajaksi Metropolia Ammattikorkeakoulusta syksyllä valmistuva sopraano Jenni Taivassalo. Hän opettaa Padasjoella ensimmäistä kertaa.

Laulutunnit pidetään Kullasvuoren koululla maanantaisin joka toinen viikko 15. syyskuuta al­kaen joulukuun 1. päivään saakka. Kertoja on kuusi. Yhden opetustunnin pituus on 45 minuuttia.

Lauluopinnot on tarkoitettu 16 vuotta täyttäneille, mutta yläikärajaa ei ole. Kunkin oppilaan lauluohjelmisto rakentuu siitä, mistä oppilas itse on kiinnostunut.

– Oppilaiden toiveiden mukaan lähdetään liikkeelle kansanlaulusta, musikaalisävelmistä tai klassisista lauluista, Taivassalo selventää.

Hän opettaa terveellistä laulutekniikkaa, minkä lisäksi tehdään hengitysharjoituksia ja opetellaan kappaleiden tyylin mukaista fraseerausta ja tulkintaa.

Lisäksi Taivassalo opettaa yhden viikonlopun ajan Asikkalassa Laulu raikaa –intensiivikurssilla syyskuun alussa.

Opiston kursseille on ilmoittautuminen alkanut tällä viikolla. Padasjoella on kurssiohjelmassa myös mm. kuvataidetta, vesijumppaa, kuntopiiriä, tiffanytöitä ja espanjan jatkokurssi. Barrea harjoitellaan kevään lyhytkurssilla.

Pianonsoittoa opettaa Natalia Mäkinen. Kehonhuollossa on tarjolla useam­manlaista joogaa, kun joogaopettaja Pii Kortelahti vetää yinjoogaa ja tuolijoogaa sekä Joanna Lundahl ”joogaa jäykille”. Lundahl opettaa myös mallikuvausta ja villankehräystä.

Digineuvontaa on taas tarjolla kirjastossa 3.9. alkaen klo 11–13.