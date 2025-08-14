Arrakoskella markkinameininkiä Elopäivänä ★

Arrakoskella vietettiin lauantaina 16.8. Elopäivää, johon kuului perinteiset Arrakosken Elomarkkinat ja nyt jo toista kertaa järjestetty lasten jalkapalloturnaus Arrakosken entisen kyläkoulun jalkapallokentällä.
Raittiusseurantalolla kyläyhdistys piti kahviota ja myi hernekeittoa. Tänä vuonna myyjätkin pääsivät kylätaloon pitämään kojujaan, mutta kylänraitillekin mahtui torimyyjiä ja peräkonttikirppiksiä.
Arrakosken kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hanna Särkiön mukaan markkinaväkeä oli viime vuoteen verrattuna enemmän.
– Aika lailla saman verran myyjiä on kuin viime vuonna, kävijöitä vaikuttaisi olleen enemmän kuitenkin. Raittiusseurantalon remontti on saatu valmiiksi, rännit ovat uusittu, piiput pellitetty, ja sekä talon että ulkorakennuksen maalaustyöt on saatu valmiiksi.
Raittiustalon pihalla kesäasukas Johanna Suppula myi vanhempiensa kanssa Läheojan Navettapuodin käsitöitä.
– Olemme täällä ensimmäistä kertaa tekemässä torimyyntiä. Meillä on Taululla pidetty kahtena jouluna Navettapuotia auki viikonloppuisin, jossa meillä on yli 20 kädentaitajan töitä myynnissä. Täällä meillä on nyt vain perheen omatekoisia käsitöitä. Omien käsitöiden lisäksi äitini on tehnyt tänne mm. mattoja ja isäni puutöitä, kertoi Suppula.
– Meillä on mökki tässä Arrakoskella, minkä vuoksi päätimme tulla kokeilemaan tänne Elomarkkinoille myyntiä ja tuomaan näkyvyyttä toiminnallemme.
Kuhmoinen voitti jalkapalloturnauksen
Lasten jalkapalloturnaukseen saatiin tänä vuonna neljä joukkuetta pelaamaan, joista kaksi tuli Kuhmoisten puolelta. Turnauksessa pelasivat Vesijako, Arrakoski, Kuhmoinen ja Kuhmoisten Saukot. Tänä vuonna mestaruuden voitti Kuhmoinen maalein 6–0 Arrakoskea vastaan.
– Eilen perjantaina kunta laittoi kentän kuntoon: nurmikko on leikattu ja kentällä on asianmukaiset viivat. Kyllä siinä on jo heti eri fiilis pelata, kun kentällä on viivat, kertoi turnausta järjestänyt Katri Suntela.