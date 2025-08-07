Yhteisnäyttelyssä 12 taiteilijaa ★

Padasjoen Taideyhdistyksen jäsenten yhteisnäyttely alkoi 5.8. galleria Pikantissa.

Näyttelyyn osallistuu 12 taiteilijaa: Mervi Holm, Siiri Koponen, Kikka Kainu-Lehto, Jukka Koskela nimimerkillä Jude K, Raimo Kuitunen, Joanna Lundahl, Marketta Mäntynen, Laila Paarvio, Eeva Salmensuu, Antero Taipale, Thomas Wikström ja Katariina Virtanen.

Joukossa on yksi uusi taiteilija, jonka töitä ei aiemmin ole Pikantissa nähty. Katariina Virtanen osallistuu nyt ensimmäistä kertaa näyttelyyn kolmella epoksityöllään.

Mervi Holm taas toi näyttelyyn varhaisia töitään kolmen vuosikymmenen takaa.

Perinteisten taulujen lisäksi mukana on myös videoinstallaatiota.

Musta tuli yllätyksenä

Jukka Koskela toi näyttelyyn uuden työnsä nimeltä Jatkua. Tummanpuhuva puutyö kuvastaa juurikin taiteilun jatkamista, sillä padasjokelaisella oli vuosien paussi sairastelun takia.

– Musta tuli itsellekin yllätyksenä. Aiemmin kammoksuin mustaa ja työt olivat värikkäitä, mutta nyt kotikin on melkein musta, kertoi mustiin pukeutunut Koskela.

Koskela oli ensimmäisten joukossa, kun lauantaina pystytettiin uutta näyttelyä Pikanttiin.

Kierrätysmateriaaleja hän työstää kaikilla mahdollisilla työstövälineillä rälläkkää, puukkoa ja kirvestä myöten. ”Jatkua” syntyi vanhasta pöytälevystä. Hopeainen spiraalikuvio symboloi jatkuvuutta, moniulotteinen puunkappale puolestaan on abstrakti. Aiemmin Koskela kiinnitti teoksensa puulevylle, mutta nyt taustana on mustaksi maalattu verkko

– Taiteen tekeminen jatkuu. Kuten teoksen esittelytekstissäkin lukee, mieluummin ihana kuin täydellinen, sillä ihana antaa jatkua.

Pikantissa on myynnissä Samuli Lampisen runoteok­sia sekä Merja Turpeisen viime vuonna ilmestynyt esikoiskirja, runoteos Valolla maalattu. Nyystölään perheineen muuttanut Turpeinen on koulutukseltaan filoso­fian tohtori ja työskennellyt pääosan urastaan työelämän tutkijana.

Neroskulmalta valokuvia

Raimo Kuitusella on muutamana vuotena ollut Padasjoen Taideyhdistyksen yhteisnäyttelyssä kuvia; niin nytkin, kaksi kuvaa.

– Vanhempani rakensivat kesäasunnon Neroskulmalle 60-luvun lopulla. Siitä asti olen ollut mökkiläinen, kaikkina vuodenaikoina. Mökin ylläpito on nyttemmin jälkipolvien harteilla ja se on mieluisaa hommaa. Olemme viihtyneet Neroskulmalla erinomaisesti ja viihdymme edelleen.

Kuitunen on aina harrastanut valokuvaamista ja kuvien valmistamista aluksi pimiössä ja nyttemmin läppärillä.

– Kuvaan kaikkea, ehkä mieluiten luontoa.

Espoossa asuva entinen koulutuspäällikkö toi Pikanttiin näytteille kuvan Helsingin Kaivopuistosta meren rannalta, toinen on mökkimaisemista Nerosjärven rannalta.

Kuitunen toimii aktiivisesti mm. Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistyksessä ja Stadin Slangi ry:ssä, jonka jäsenlehden Tsilarin toimittamiseen hän osallistuu kuvittamalla ja kirjoittamalla.

Taideyhdistyksen yhteisnäyttely on Pikantissa esillä 12.9. saakka.