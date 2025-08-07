Toivonen ja Ahonen Beach Volley:n mestarit ★

Padasjoen Yrityksen lentopallojaoston järjestämä rantalentopalloturnaus pelattiin neljän joukkueen voimin lauantaina 2.8. Pappilanmäen hiekkakentillä helteisessä kesäsäässä.

Mestarismiehet Heikki Toivonen ja Tuukka Ahonen.

Runkosarja pelattiin kaikki kaikkia vastaan systeemillä kolmen erän otteluina ja sen päätteeksi vielä finaali/pronssiottelu.

Runkosarjan tulokset:

  1. Akseli Lehtinen / Casper Ahonen 6 erävoittoa
  2. Heikki Toivonen / Tuukka Ahonen 6 erävoittoa
  3. Topias Kallio / Petteri Lahtinen 5 erävoittoa
  4. Atte Ounila / Akseli Karjalainen 1 erävoitto
    Pronssiottelussa kohtasivat Topias/Petteri vastassaan Atte/Akseli K. Pronssi mittelön hoiti kotiin kliinisellä suorituksella Topias/Petteri erin 2-0 (20-8,21-12).
    Finaalissa kiertopalkintoa lähtivät jahtaamaan Akseli L/Casper vastassaan Heikki/Tuukka.
    – Kultaa tänä vuonna voitti tiukan pelin ja pienen yllätyksen jälkeen Heikki/Tuukka erin 2-1 (26-24, 13-21, 15-10), kertovat lentopalloilijat.
