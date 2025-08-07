Toivonen ja Ahonen Beach Volley:n mestarit ★

Padasjoen Yrityksen lentopallojaoston järjestämä rantalentopalloturnaus pelattiin neljän joukkueen voimin lauantaina 2.8. Pappilanmäen hiekkakentillä helteisessä kesäsäässä.
Runkosarja pelattiin kaikki kaikkia vastaan systeemillä kolmen erän otteluina ja sen päätteeksi vielä finaali/pronssiottelu.
Runkosarjan tulokset:
- Akseli Lehtinen / Casper Ahonen 6 erävoittoa
- Heikki Toivonen / Tuukka Ahonen 6 erävoittoa
- Topias Kallio / Petteri Lahtinen 5 erävoittoa
- Atte Ounila / Akseli Karjalainen 1 erävoitto
Pronssiottelussa kohtasivat Topias/Petteri vastassaan Atte/Akseli K. Pronssi mittelön hoiti kotiin kliinisellä suorituksella Topias/Petteri erin 2-0 (20-8,21-12).
Finaalissa kiertopalkintoa lähtivät jahtaamaan Akseli L/Casper vastassaan Heikki/Tuukka.
– Kultaa tänä vuonna voitti tiukan pelin ja pienen yllätyksen jälkeen Heikki/Tuukka erin 2-1 (26-24, 13-21, 15-10), kertovat lentopalloilijat.