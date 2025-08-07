Elokuun 14. päivänä 1975 ★

Useat Kuhmoisten kunnan Harmoisten kylään ja Kuhmalahden kunnan Vehkajärven kylään kuuluvat asukkaat ovat anoneet valtioneuvostolta kuntien rajojen muuttamista niin, että osa Kuhmoisten ja Kuhmalahden kunnista liitettäisiin Padasjoen kuntaan. Kuhmoisten ja Kuhmalahden kunnat ovat lausunnoissaan vastustaneet liitosta. Padasjoen kunnanhallitus puolestaan pitää aloitetta hyvänä ja esittää valtuustolle puoltavan lausunnon antamista.

Postipalvelutoiminnasta antamassa lausunnossa kunnanhallitus korostaa, että postipalveluautotoiminta ei saa aiheuttaa kiinteitten postitoimipaikkojen lakkauttamista.

Arrakosken Raittiusseura vietti 75-vuotisjuhlaa. Toiminnan selkärankana on oma talo, joka rakennettiin 1904–5. Se on maakunnan vanhimpia käytössä olevia seurantaloja ja harvinaisuus lajissaan koko maassakin raittiusseuran talona. Elämä Arrakosken teollisuuskylässä oli vilkasta viime vuosisadan toisella puoliskolla. Kylässä oli ruotsalaisten seppien siirtokunta. 1902 seuralle perustettiin oma lehti, Säde, joka ilmestyi joka kuukausi melko säännöllisesti nelisenkymmentä vuotta. Seuralla oli ompeluseura, kuukausikokouksia, lainakirjasto, lukutupa ja voimisteluseura.