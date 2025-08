Eloturnaus odottaa lisää joukkueita Padasjoelta ★

Arrakosken Eloturnaukseen 9.8. on tällä hetkellä ilmoittautunut kolme joukkuetta: kaksi Kuhmoisista ja yksi Arrakoskelta.

Turnaukseen odotellaan vielä joukkueita Padasjoen kyliltä.

– Kerätkää oman kylän joukkue 7–15-vuotiaista lapsista tai tulkaa kaveriporukalla mukaan pelailemaan matalalla kynnyksellä. Ilmoittautua voi Suntelan Katrille 0407233621, kannustetaan Arrakosken kyläyhdistyksestä.

Turnaus järjestetään yhteistyössä Padasjoen Yrityksen jalkapallojaoston kanssa. FC Lahti ollut mukana käynnistämässä treenejä Arrakoskella ja avustanut välineiden kanssa.

Eloturnauksen kanssa samana päivänä vietetään Arrakoskella Elopäivää klo 10–14. Raittiustalolla on kyläyhdistyksen kahvila ja perinteistä hernekeittoa, talon pihalla torimyyntiä. Vanhaa markkinameininkiä on myös kylänraitilla, jossa on peräkonttikirppis.

– Kaikki myyntipaikat sekä talolta että peräkonttikirppistä varten voi varata Hannu Kalevalta 0469564850.