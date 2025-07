Päijänne-paneelissa puhuttiin strategiatyöstä ★

Päijännepurjehduksen oheisohjelmana järjestettiin sunnuntaina 20.7. Päijänne-paneeli, jossa keskusteltiin mm. Päijät-Hämeen liiton tuoreesta maakuntastrategiasta sekä Päijänteen markkinointista ja kehittämisestä. Keskustelua käytiin satamaravintola Palaksen edustalla.

Panelisteina toimivat Asikkalan kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tuomo Riihilahti, Petri Korteniemi Päijännepurjehduksesta, Heidi Painilainen Visit Lahdesta ja Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitosta. Keskustelua johti Hannu Hartman.

Juha Hertsi avasi paneelissa Päijät-Hämeen liiton uutta maakuntastrategiaa.

– Strategiset tavoitteemme on asetettu vuodelle 2050. Sen vuoksi laadimme nyt syyskaudella seuraaville vuosille toimenpideohjelmia, jotta niihin päästäisiin. Puhumme strategiassamme Suur-Päijänteestä ja tällä termillä tarkoitamme koko vesialuetta, joka alkaa Vesijärveltä ja jatkuu aina Laukaaseen asti. Tähän yhteistyöhön kuuluu kolme maakuntaa, kun Pirkanmaakin on mukana. Kunnilla oleva toimintaympäristö, eli satamat ja asuminen on yksi iso mahdollisuus kasvattaa edelleen näiden alueiden vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden määrää.

Heidi Painilainen kertoi Visit Lahden ja Päijät-Hämeen alueen yrittäjien välisestä tiiviistä yhteistyöstä.

– Olemme keskustelleet Päijät-Hämeen alueen matkailuyrittäjien kanssa ja pohtineet, mitä tulisi kehittää tällä alueella. Olemme rakentaneet verkostoa yrittäjien välille ja luoneet hyvää ilmapiiriä tuoda uusia matkailuyrittäjiä tänne vesistöjen ääreen. Olemme olleet mahdollistamassa uusien matkailualan palveluiden perustamista, kuten vesitakseja Padasjoelle ja Lahteen.

Petri Korteniemen vi­sion mukaan Päijännepurjehduksen kehittäminen olisi koko Päijänteen alueen kannalta merkittävää.

– Tämä tapahtuma ei tulisi olla esillä vain tänä yhtenä viikonloppuna, vaan sen tulisi olla näkyvillä vähintäänkin joka kuukausi. Kilpailu on tietysti kaikkein keskeisin aika. Päijännepurjehduksen vaikuttavuudesta voin kertoa, että kun tapahtumaa oltiin siirtämässä Asikkalasta Padasjoelle, senaikaisen kunnanjohtaja Heikki Jaakkolan allekirjoitettua yhteistyösopimuksen hän kaivoi työpöydän laatikosta suunnitelmapaperin ja sanoi että ”nyt aloitetaan sataman kakkosvaihe, eli laajennetaan satamaa”. Itse koin silloin ainakin, että Päijännepurjehduksella on tosiaan merkitystä.

Puhdas vesi ja luonto vetää puoleensa

Tuomo Riihilahti korosti Päijänteen luonnon arvoa alueelle.

– Olen vuosien aikana kuunnellut helsinkiläisiä, jotka ovat tulleet kokemaan Päijännepurjehdusta. Heille hengenhaukkomisen aiheena on ollut puhdas vesi, luonto ja saaristo. Päijänne on riittävän kokoinen järvi, että luonto on se iso juttu, se on elämys, se on kokemus. Meriympäristö on niin erilainen verrattuna Päijänteeseen.

Riihilahti halusi nostaa jalustalle Päijänteen alueen yrittäjät.

– Tänä vuonna tämä Palas-satama valittiin vuoden sisävesisatamaksi. Se, että Päijännepurjehdus on siirtynyt Padasjoelle, vaatii turvallisen sataman ja palvelut sen ympärille. Matkailijat tulevat katsomaan maisemaa ja luontoa. Vääksyn kanavalla on Suomen vilkkain liikennöity sisävesikanava. Siinä 10–15 minuuttia odotellessa veneilijä alkaa miettimään, mihin mennään syömään ja muuta. Eli yrittäjät ja kunnat tuovat näille ihmisille alustan ja palvelut. Tämä meidän pitää ymmärtää ja siitä syytä yrittäjyyttä tulee tukea kaikin mahdollisin keinoin.