Suven sointuja Padasjoen kirkossa ★

Padasjoen oman sopraanon Jenni Taivassalon laulua voi kuulla kotikirkossa ensimmäistä kertaa tulevana sunnuntaina 20.7. kello 18 Suven sointuja – klassisia kesäisiä lauluja -konsertissa.

Taivassalo esiintyy yhdessä sopraano Tia Nikkilän ja pianisti Maiju Koskelan kanssa, jotka Taivassalon tapaan ovat opiskelleet Helsingissä Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

Iittiläislähtöinen sopraano Tia Nikkilä valmistui ensin farmaseutiksi Itä-Suomen yliopistosta. Lauluopinnot hän aloitti vasta aikuisiällä 2022 Lahden konservatoriossa, jossa hän suoritti 2. asteen ammatillisen muusikkotutkinnon. Opiskelu jatkui Tampereen ammattikorkeakoulussa ja sen jälkeen Metropoliassa, jossa hän opiskelee laulupedagogiksi opettajanaan Juha Karvonen. Nikkilä on myös Reetta Haaviston yksityisoppilas. Hän on esiintynyt konserttisolistina ja oopperoissa niin kuorolaisena kuin solistinakin. Hän lauloi Elokuu–oopperan Tyynen roolin Tampereella ja oli mukana Sibelius Akatemian oopperakoulutuksen Figaron häissä.

Konsertin pianisti, 2009 Pohjois-Kymen musiikkiopistossa pianonsoiton aloittanut kouvolalaissyntyinen Maiju Koskela valmistui keväällä 2025 musiikkipedagogiksi Metropoliasta, jossa hänen opettajansa oli Joonas Pohjonen. Koskela on osallistunut useille mestarikursseille ja opiskellut vaihto-opiskelijana Italiassa Barin konservatoriossa. Syksyllä Koskela aloittaa pianonsoiton ja kamarimusiikin maisteriopinnot Edsbergin linnassa Tukholman kuninkaallisessa musiikkikorkeakoulussa. Viime vuosina Koskela on keskittynyt erityisesti kamarimusiikkiin, jota hän on soittanut useissa kokoonpanoissa.

Suomalaisia klassikoita

Sunnuntain konsertissa kuullaan toistakymmentä laulua, jotka yhden ruotsalaissäveltäjän teosta lukuun ottamatta ovat kaikki suomalaisklassikoita; esimerkiksi Jean Sibeliuksen Flickan kom ifrån sin älsklings möte (Tuli tyttö luota armahansa), Svarta rosor (Mustat ruusut) ja Den första kyssen (Ensisuudelma); Toivo Kuulan Kesäyö Kirkkomaalla ja Oskar Merikannon Laatokka, ja Oi muistatko vielä sen virren.

Konserttiin on vapaa pääsy ja se kestää vajaan tunnin. Ohjelmalehtinen on maksullinen.