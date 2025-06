Pesälän tilan suoramyyntipisteeltä sai juhannuksen aatonaattona myös raparperipiirakkaa ja kampanisua ★

Pesälän tilalta Kellosalmelta on voinut ostaa vapaana laiduntaneen naudan lihaa jo useamman vuoden ajan, mutta tänä kesänä lihan suoramyynti tilalta on noin kolminkertaistunut. Syynä tähän on se, että ihmiset ovat entistä laatutietoisempia ja haluavat tietää lihan alkuperän, mutta myyntiä on vauhdittanut myös naudanlihan saatavuusongelmat vähittäiskaupoista.

Arvo Gran ja Eeva-Maria Tidenberg palvelivat Merja ja Jukka Lehtimäkeä Pesälän tilan suoramyyntiteltalla.

Juhannuksen alla tilalle oli saapunut juuri uusi lihaerä leikkaamolta. Myytävänä oli myös juhannuksen kunniaksi kahvia, kampanisuja ja raparperipiirakkaa.

– Naudan lihan saatavuusvaikeudet tulevat lähiaikoina vielä pahentumaan, sillä paljon tiloja on lopettanut ja lopettaa edelleen heikon kannattavuuden takia. Tämä kehitys oli jo 5–6 vuotta takaperin nähtävissä, moni ei sitä silloin uskonut, kun lihatalot olivat tupaten täynnä lihaa. Nyt on ne puskurit syöty ja moni tilallinen samalla lopettanut tappiollisen tai hyvin heikosti kannattavan toiminnan takia.

Alan ylös ajaminen kestää kauan, sillä naudan kasvattaminen siemennyksestä teurasikäiseksi kestää 4–5 vuotta, kertoo isäntä Arvo Gran. Jos taas tyhjästä alkaa, niin se on kallis investointi, jotta saa kaiken pyörimään.

Myös lihan leikkaamo on tällä hetkellä ruuhkautunut pahasti suoramyyntien lisäännyttyä.

– Tekevät siellä pitkää päivää seitsemänä päivänä viikossa, mutta silti aikoja ei saa kuin ennen.

Naudanlihaostoksilla poikkeaa sekä paikkakuntalaisia että mökkiläisiä.

– Jonkun verran ihmisiä käy myös naapurikunnasta Kuhmoisista. Osa on varannut lihaeränsä etukäteen, mutta suinkaan kaikki eivät.

Pesälän tilalla emolehmiä on noin nelisenkymmentä ja vasikat loppukasvatetaan itse teuraaksi tai uudistukseen. Granilla ei ole tarkoitus tällä hetkellä lisätä nautojen määrää.

Viileän alkukesän vuoksi kasvillisuus on tänä vuonna noin kaksi viikkoa myöhässä edelliskesiin verrattuna.

– Heinän kypsyminen on ehkä vähän perässä, mutta ei kahta viikkoa. Heinä kasvaa viileälläkin, se kärsii kuivuudesta enemmän.

Lihan menekki vähenee heinäkuun jälkeen, tietää Pesälän isäntä.

Nautojen kasvattamisen lisäksi Arvo Gran tekee kaivinkone- ja traktoritöitä.

– Kaivuuhommia on lähes koko kesäksi, eikä paljoa enää pysty ottamaan lisää, syksyllekin on joitain työmaita.

Jo useampana kesänä Pesälän tilalla on ollut pölyttäjiä suosivia kukkapeltoja.

– Tänä kesänä kukkapeltoja on kylvetty vähän lisää.

Tilan vanha emäntä, Kaisa Gran kasvattaa tilalla kanoja ja myy kananmunia.– Tällä hetkellä on menossa kanojen sukupolvenvaihdos. Myytävät kananmunat ovat pieniä, sillä nuoret kanat munivat pieniä munia, kertoo kananmuna-Kaisa, joka nauttii asiakkaiden kohtaamisesta ja jutustelusta heidän kanssaan.

Lihan suoramyynti jatkuu, seuraa ilmoittelua Facebookissa ja paikallislehdessä.