Minigolfrata valmistui satamaan, Luukonhaan laavusta esteetön ★

Padasjoen sataman palvelukokonaisuutta täydentämään valmistui juuri ennen juhannusta minigolfrata padel-kentän taakse. Palloa voi käydä puttaamassa ilmaiseksi ja pelivälineet voi lainata viereisestä matkailuinfosta maksutta.

Aurinkoisina päivinä kentällä on ollut jo pelaajia ja padel-kentän pelivuorotkin olivat juhannuksena täyteen buukattuja.

Kunta tekee myös Luukonhaan laavulle esteetöntä kulkua. Jo ennen juhannusta uimahallin lähistöllä sijaitseva ns. hiihtoparkki sai uuden pinnoitteen ja tällä viikolla parkilta lähtevää polkua pitkin pellonreunaa kohti laavua on paranneltu ja hiukan levennetty. Väylä on tarkoitus pitää niin kapeana, ettei sitä pitkin pääse ajamaan autolla. Myös laavun tulipaikka on tarkoitus rakentaa esteettömäksi.

Luukonhaan laavun esteettömäksi rakentamiseen on saatu valtionavustusta 6387,50 euroa 1.4.2025 saadun Hämeen Ely-keskuksen päätöksen mukaisesti. Avustuksen määrä on enintään 50 % avustuksen käyttötarkoituksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista.

Avustus on tarkoitettu Luukonhaan laavun suunnittelu- ja toteutustyöhön sisältäen kulkureittien rakentamisen, nuotiopaikan rakentamisen esteettömäksi, esteettömän pysäköintialueen rakentamisen sekä opasteet.

Lisäksi avustus on kohdennettu Luukonhaan hyvinvointimetsän suunnittelu- ja toteutustyöhön sisältäen polun rakentamisen sekä opasteet ja penkit.

Projektia kunnan puolelta hoitaa hortonomiopiskelija Henna Wahlman, joka tekee projektia opintojensa työharjoitteluna.