Kylä- vai satama-auto? ★

Suurella tohinalla on aloitettu ns. kyläautokokeilu eli Laivarantaan on parkkeerattu kaksi sähkökäyttöistä volkkaria halullisten vuokrattavaksi. Puhe kyläautoista on jotensakin harhaanjohtava.

Autojen tulisi sijaita esim. Arrakoskella ja Auttoisilla, jotka ovat selkeästi kyliä; Laivaranta ei sellainen ole. Vai tarkoittako ”kylä” sitä, että veneilijät pääsevät kyläilemään?

Autoja on myös perusteltu sillä, että maaseudun julkinen liikenne on lähes olematonta ja näillä autoilla voidaan puutetta paikata. Laivarannasta ei koskaan ole ollut julkista liikennettä, joten tämäkin ajatus on pahasti ontuva. Autot on selkeästi suunnattu veneilijöiden käyttöön, mutta kyläautoista puhuminen ”pehmentää” asiaa kunnan veronmaksajien suuntaan. Olisi vaan rehellisempää, kun asioista puhuttaisiin niiden oikeilla nimillä.

MM