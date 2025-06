Radioamatöörit muodostivat yhteyksiä QO-100 satelliittiin Vesijaon kylätalolta ★

Hämeenlinnan radioamatöörit OH3AA järjesti lauantaina 31.5. kokoontumisen Vesijaon Harjulassa osana kerhon 70-vuotisjuhlallisuuksia. Kokoontumisen tarkoituksena oli muodostaa yhteyksiä QO-100 satelliittiin erilaisten maa-asemien avulla.

Kaikkiaan seitsemän asemaa pystytettiin päivän aikana, joilla muodostettiin yhteyksiä satelliitin kautta muihin suomalaisiin alan harrastajiin. Päivän aikana osallistujat pääsivät testaamaan laitteidensa toimivuutta ja vikojen ilmetessä oli mahdollista saada apua muilta alan harrastajilta.

QO-100 satelliitin erikoisuus piilee siinä, että se pysyy paikallaan, jolloin maa-asemasta voidaan muodostaa kiinteä yhteys. Toisin sanoen maa-aseman antennia ei tarvitse liikuttaa satelliitin liikkeiden mukaan. Kyseinen satelliitti on erityisen suosittu alan harrastajien keskuudessa myös sen monipuolisuuden vuoksi. Paikallinen radioamatööri Michael Fletcher OH2AUE kertoo satelliitin kautta saavan muodostettua yhteyden aina Brasiliasta Malesiaan asti.

Hämeenlinnan radioamatöörit OH3AA testailemassa maa-asemiensa toimivuutta.

Kerhon hallituksen jäsen Jari Koivurinne OH3UW esitteli Padasjoen Sanomille suomalaisvalmisteista satelliitin osaa.

– Tässä on suomalaisen AMSAT-OH-ryhmän rakentama koherentti trans­ponderi. Se vastaanottaa kahden gigahertsin taajuudella ja lähettää 10 gigahertsin taajuudella radiosignaalia ja sitä käytetään etäisyyksien määrittämiseen. Se kykenee mittaamaan etäisyyksiä Marsin pinnalta 50 metrin tarkkuudella. Se toimii myös samalla tavalla kuin nyt käytetty QO-100-satelliitti mahdollistaen puhe-, data- ja sähkötysyhteydet sekä digi-tv-lähetykset.

Radioamatööritoiminta luvan varaista

Radioamatööritoiminta on luvanvaraista ja harrastamista varten on suoritettava Viestintäviraston hyväksymä pätevyystutkinto. Radiolaitteiden rakentamisessa itse on hallittava sähköturvallisuusriskit, sekä radiolaitteiden käytössä on harrastajan kyettävä pitämään laitteisto hallinnassa. Suomessa on yhteensä noin 6 000 tutkinnon suorittanutta harrastajaa.

Koivurinteen mukaan radioamatööritoimintaa voi harrastaa monella tapaa.

– Yleisesti toiminnassa on kyse yhteyksien muodostamisesta radiosignaalien avulla. Osa haluaa saada yhteyden mahdollismman moiin eri maihin. Jotkut etsivät uusia tuttavuuksia ja harjoittelevat kielitaitoaan. Jotkut lähtevät maailman syrjäisimpiin kolkkiin perustamaan asemia, jotta yhteys saataisiin luotua mahdollisimman laajalti ympäri planeettaa. Satelliittien kanssa toimiminen on siis vain murto-osa koko harrastuksesta.

Yleiseksi harhaluuloksi radioamatööreistä Koivurinne kertoo olevan linjojen salakuuntelu.

– Radioamatööreille on pyhitetty omat taajuusalueet, joiden sisällä toimia. Näin ollen emme ole tekemisissä samoilla taajuuksilla viranomaisten, tai kaupallisten radioyhtiöiden kanssa.

Internetyhteyksien katketessa radioamatöörit ovat valmiita luomaan tilalle vaihtoehtoisia viestintäyhteyksiä.

– Suomessa on sen verran hyvä peittävyys internetyhteyksillä, että meidän ei ole tarvinnut lähteä pystyttämään asemia mihinkään teknisen vian vuoksi. Mutta esimerkiksi jos käy kuten Espanjassa, että koko maan sähköt menee poikki, niin meillä on aika merkittävä rooli yhteiskunnan toimivuuden kannalta.