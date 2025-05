Uusi kotiseutunäyttely avaa ikkunoita Padasjoen historiaan ★

– Itseä vähän häiritsi se, että kaikkia vanhoja kuvia hallitsee kellotapuli ja se on kuitenkin vasta 1892 rakennettu. Pienoismallin yhteydessä on alkuperäinen tapulirakennus, joka sijaitsi silloisella hautausmaalla suunnilleen sankaripatsaan kohdalla. Siitä on vain yksi valokuva olemassa ja yksi piirustus.