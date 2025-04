Junno on Vuoden kasiniemeläinen ★

Kasiniemen kyläyhdistyksellä on kaksi isoa hanketta vireillä. Lauantain 19.4. kyläkokouksessa kuultiin, että Kokkopirtin audiovisuaaliseen laitteistoon on jo Leader-tuki varmistettu, mutta päätöstä Ylävirran asiointilaiturin uusimisesta kyläsillan kupeessa joudutaan vielä tovi odottelemaan.

– Uusi kunnollinen projektori ja valkokangas helpottavat kokousten ja muidenkin tilaisuuksien pitämistä, äänentoisto tulee myös, totesi puheenjohtaja Reijo Silvonen.

– Notkolleen mennyt vanha laituri ennallistetaan, samalla siistitään ja merkitään kanoottien kantoreitti Ylävirralta Alavirralle. Tarkoitus olisi saada uudistettu laituri käyttöön toripäivään mennessä.

Vuoden kyläläinen Jari Junno toivotti vieraat tervetulleiksi taidenäyttelyn avajaisiin Kokkopirtille. Vierellä kyläpäällikkö Reijo Silvonen ja Marketta Kannisto sekä Leena Salmela.

Kokkopirtin laitteistopäivitys mahdollistaa kyläkokousten järjestämisen jatkossa myös Teamsillä ja valmiudet on elokuvanäytäntöihinkin.

Kasiniemen kylätalo on vilkkaassa käytössä ympäri vuoden. Talvikaudella talolla jumpataan ja huolletaan kehoa Wellamo-opiston vuorolla keskiviikkoisin; oma kuntopiiri on tiistaisin, jolloin myös kudotaan kangaspuilla ja kahvitellaan porukalla.

Kasiniemen kylälehden neljäskymmenes juhlanumero julkaistaan toukokuussa. Seuraava tapahtuma on siivoustalkoot 2.5. Kunnanvaltuusto jalkautuu sivukylälle ja pitää kokouksensa Kokkopirtillä 5.5. Kunnanjohtaja ja matkailu-Maikki vierailevat tiistaikahveilla 20.5.

Kesäkuun seitsemäntenä päivänä Kasiniemessä kilpaillaan jälleen kerran maastojuoksut ja pyöräilytapahtuma, joka sijoittuu nyt enemmän soratiestölle kuin maastoon. Jarin rantakaraoke alkaa juhannuksena urheilukentällä, sprinttitriathlon on entisellä paikallaan sahtimarkkinalauantaina, kyläkirkko 13.7. ja Kasiniemen superlauantai 19.7. sisältää toripäivän lisäksi onkikisat ja bändi-illan.

Kyläyhdistyksen tulevaisuustoimikunta on kehitellyt venetsialaisten yhteyteen lasten olympialaiset ja joulukuussa vielä lauletaan ja askarrellaan. Alkuvuoden kalenterissa on hiihtokilpailut.

– Parhaimmillaan tapahtumissa on ollut yli 200 osallistujaa. Monipuolisia tapahtumia on suunniteltu noudattaen kunnan strategiaa ”Muutakin kuin mummola”.

Tapahtumien järjestämistä helpottaa se, että Kokkopirtille on hankittu anniskelupaikkalupa.

Kyläsuunnitelma- ja turvallisuustyöpaja on 6.9. Kunnostustalkoita on kylän luontopolulla ja Pukkipolulla, järvimaisemat pidetään avoimina raivaamalla ja niittämällä.

Kokkopirtin pihapiirissä on pieni frisbeegolfrata, lisää koreja löytyy urheilukentältä. Sinne saatiin viime vuonna avustusvaroin uusia pesäpallo-, jalkapallo-, sulkapallo- ja lentopallovälineitä. Kentän yhteydessä olevalla uimarannalla on kunnan uimakouluihin osallistunut kymmenkunta lasta.

Viime vuonna tapahtumia oli 19 ja niissä osallistujia yli tuhat. Kokkopirtille saatiin sydäniskuri ja kirjojen kierrätyspiste.

Sääntöihin päivitys

Kyläkokouksessa päätettiin sääntömuutoksesta, joka sujuvoittaa sähköisten hakemusten yms. tekemistä. Nyt riittää pelkän puheenjohtajan allekirjoitus. Samalla poistettiin vanhahtavia ilmaisuja ja tehtiin lisäys, jonka mukaan kokous voidaan pitää osittain tai kokonaan etänä.

Jäsenmaksu vuonna 2025 on 12 euroa, vuoden 2026 alusta 15 euroa. Puheenjohtajana jatkaa Reijo Silvonen ja erovuoroiset Mika Alenius, Silja Alenius, Tero Hännikäinen, Kari Sipura ja Seija Schildt valittiin uudelleen. Kaksivuotiskauden toiselle puoliskolle jatkavat Marketta Kannisto, Jari Junno, Petri Piira ja Sinikka Valkama. Uutena hallitukseen valittiin Katariina Schildt.

Lopuksi kyläpäällikkö kertoi tekeillä olevasta kylä- ja turvallisuussuunnitelmatyöstä ja kannustettiin vastaamaan kyselyyn. Osa oli ehtinyt vastatakin.

Vuoden kyläläisenä kukitettiin Jari Junno. Silvonen mainitsi palkitsemispuheessaan valtakunnan pienimmän karaokekioskinpitäjän valloittaneen Kasiniemen valoisalla ja positiivisella olemuksellaan.

– Tämä yhteisöllisyyden tarjoaminen on vaikuttavin tekijä, kun Jarista nyt leivotaan Vuoden kasiniemeläinen. Hänen luova ja taiteellinen persoonansa näkyy myös Päivärannan tontin monissa luomuksissa. Hän on hankkinut kylältä toisen kiinteistön, Rautamäen. Jari on elämäntaiteilija, aina avoin, kohtelias ja elämänmyönteinen. Kiva, että olet kylällä.