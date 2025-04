Emme tarvitse monumenttia ★

Uusi koulu -hankkeen hankesuunnittelijaksi on valittu (Kj päätös §7 14.4.25) Ramboll CM Oy 55 000 euron (alv 0/ 25,5 % ?) hinnalla, jossa valintakriteerinä käytettiin yksinomaan laatua, ei hintaa.

Laatukriteerien käyttäminen kilpailutuksessa on erittäin hyvä asia, samaa laadullisuutta toivon koko hankkeelle. Vuodelle 2025 hankkeen suunnittelua varten on kokonaisuudessaan talousarviossa varattu 220 000 euroa. ”Tähänastisessa valmistelussa on olemassa alustava suunnitelma hankkeen mitoituksesta ja laajuudesta, joiden pohjalta on edellytykset käynnistää varsinaisen hankkeen suunnitelma.”

Asukkaitamme kiinnostaa jo kovasti, miten hanke etenee; mitä kaikkea tiloihin on tulossa, mihin se on tulossa, miten se vaikuttaa lasten koulunkäyntiin ja kunnan talouteenkin?

Itse olen ollut lukuisissa uudis- ja korjausrakentamishankkeissa, eri organisaatioissa mukana, työnantajan/tilaajan edustajana ja nyt tulevana päättäjänä seuraamassa tämän hankkeen toteuttamista. Kyseessä on mittava hanke, jolla on pitkäaikaista vaikutusta koko kuntaan, henkilöstöön ja asukkaisiin.

Hankkeen onnistumiseen vaikuttaa hyvät suunnitelmat, sellaiset joissa on huomioitu myös tulevat tilojen käyttäjät. Suomessa on sorruttu rakentamaan lukuisia ns. hienoja arkkitehtuurisia monumentteja ja tilataideteoksia, jotka eivät palvele sen käyttäjiä: esim. avoimet, kaikuvat ja väärän kokoiset opetus- ja oleskelutilat, eri-ikäisten käyttäjien tarpeita huomioimaton suunnittelu jne.

Kunnissa on tehty korjaavia toimenpiteitä kalliilla korjausrakentamisella vuosienkin jälkeen, mutta edelleenkään niissä ei saavuteta sitä, mikä olisi saatu erinomaisella suunnittelulla, jossa jo etukäteen kuullaan huolella tilojen käyttäjiä ja niiden kunnossapitäjiäkin. Uusi koulu -hankkeessa ollaan tekemässä suunnitelmaa, josta sain huolestuttavan tiedon, että työntekijöitä halutaan kuulla vasta lapsivaikutusten arvioinnin yhteydessä! Se tarkoittaa jo valmiiksi tehdyn hankesuunnitelman arvioimista lasten edustajien kannalta, jolloin suunnitelmaan voi olla mahdollisuus tehdä hiomista lisäkuluin ja hankeaikaa jatkaen.

Yhteistoimintalain mukaan työnantajan velvollisuutena, muutosneuvottelun piiriin kuuluu työntekijöihin kohdistuvat olennaiset muutokset ml. työtilojen järjestelyssä. Päättäjänä minä ja muut haluamme todella varmistua siitä, että osaavaa henkilöstöämmekin kuullaan, jotta tämän suuruusluokan hankkeessa saavutetaan toimiva hankesuunnitelma, eri vaihtoehtoja tut­kien ja kuullen, josta voimme olla päättämässä luottavaisin mielin. Opetus- ja varkkatyön kesälomat lähestyvät ja mikäli suunnitelmia esitellään jo syksyllä päättäjille, tulisi huolehtia laadukkaan valmistelun pohjaksi ja tueksi työntekijöidenkin kuulemiset jo huhti–toukokuussa.

Kiitos jo etukäteen kunnan ahertajille, yhteistyöllä vaikutetaan myös Pisa-tuloksiin!

Kati Gran

valtuutettu (PS)