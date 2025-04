Vilkas tapahtumakesä edessä ★

Yhdistysillassa keskiviikkona 9.4. Kuntalassa käytiin läpi monia tulevan kesän asioita. Kunnan viestintävastaava Katri Suntela muistutti kunnan nettisivujen tapahtumakalenterista, jonne toivotaan tietoja kaikista Padas­joen tapahtumista, niin yhdistysten kuin yritystenkin.

Padasjoen yhdistykset olivat kattavasti esillä yhdistysillassa. Mukana olivat kaikki kolme uuttakin yhdistystä.

– Huhtikuun loppuun mennessä tarvittaisiin kesätapahtumien tiedot, jotta ne ehtivät myös Padasjoen Sanomien Kesälehteen, opasti Suntela.

– Teemme tapahtumista nostoja myös kunnan someen. Kuvia voi lähettää tapahtumiin liittyen sähköpostilla.

Kunnalta on tulossa kesäksi uusi matkailuesite, jonka toisella puolella ovat piirrosmaisesti esiteltyinä Padasjoen elävät kylät. QR-koodi johdattaa matkailijat tapahtumakalenteriin.

Suntela kertoi myös, että kylien tiedot ovat tulossa takaisin kunnan nettisivuille ja vieläpä ihan lähipäivinä. Samoin muuttajien tervetulokirjeet alkavat uudestaan ja tarkoitus on infota myös vapaa-ajan asukkaita.

Hyvinvointijohtaja Pauliina Koskela kertoi järjestyksenvalvojatilanteesta, joka on juuri meneillään olevan kurssituksen ansiosta hyvä. Ensi kesänä käytettävissä on peräti 27 järjestyksenvalvojaa.

– Se on hyvä, koska tapahtumia on paljon ja eri puolilla Padasjokea.

Koskela mainitsi myös hiljattain päättyneestä avustushausta. Sivistyslautakunnan avustuksia myönnetään nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimintaan. Toinen kunnan avustushaku on aiemmin, kunnanhallitus jakaa rahaa mm. kyläyhdistyksille. Lisäksi budjetissa on 10 000 euroa kylien investointeihin: talkootonneilla on ostettu lautaa ja ruuveja, mutta myös kompostivessoja, kiukaita ja kylmäkalusteita kylätaloille.

Pauliina Koskela ja Maria Virtanen.

Kunnalla ei enää ole 300 hengen ohjelmatelttaa, koska isot yleisötapahtumat keskittyvät Mainiemen vanhalle sahalle. Kunnan yhdistykset saavat kunnan pikkutelttoja, pöytiä ja penkkejä sekä mellakka-aitoja maksutta käyttöönsä kaikille avoimiin tapahtumiin.

Kekri-hankkeessa mukana olleet kylät hankkivat Leader-tuella teltan sekä kahdeksan taitettavaa pöytä-penkki-ryhmää, joita varten kunta lahjoitti kuomuperäkärryn. Settejä saa siis kätevästi lainaksi pientä maksua vastaan, yhteyshenkilönä toimii Kaija Koivukoski.

Kunnan matkailuvastaava Maria Virtanen otti esille kylien suunnittelutalkoot. Tällä viikolla avautui kylien kehittämiseen ja turvallisuuteen liittyvä kysely, johon toivotaan kaikkien vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden vastauksia 8.5. mennessä.

– Jotkut kylät ovat toivoneet paperitulosteita, joita sitten jaetaan porukalla postilaatikoihin. Toivottavasti jaatte kaikki kyselyä eteenpäin muutoinkin. Vastaukset käydään kunnassa läpi kylittäin ja kyläyhdistykset saavat ne käyttöönsä kehittämistyötä varten.

Kylissä työpajoja

Kunnanjohtajan kyläkierros alkoi Auttoisilta ja seuraavaksi on vuorossa kirkonkylä torstai-iltana 24.4. Nyystölä on heti perään perjantaina. Näihinkin tilaisuuksiin toivotaan runsasta osanottoa, sillä tulevaisuustyöpajoissa mietitään kylän kehittämistä yhdessä.

Kesäsomettaja aloittaa työnsä jälleen toukokuussa ja kunnan tapahtu­mien ja kohteiden mainonnasta sosiaalisessa mediassa. Somettaja on viime kesältä tuttu Leevi Korkeela, jonka työnkuvaan kuuluu myös kylissä olevien yritysten esittely.

Luonnonystävät kerää parhaillaan tietoja Padasjoen luontokohteista, luontopoluista ja luonnon muistomerkeistä yms, ja nämä tiedot saadaan myös kunnan verkkosivuille.

Satamaan on tulossa kesäksi kaksi yhteiskäyttöautoa. Sähköauton voi vuokrata kauppakassiksi tai hurauttaa sillä vaikka sivukylien tapahtumiin. Autojen kesäaikainen vuokraus on osa Päijänne Leaderin ” Älykkäät toimijat – Viisaat kylät” -hanketta, johon osallistuvat myös Sysmä ja Asikkala omilla yhteiskäyttöautokokeiluillaan.

ABC:lle toivottiin kuntainfoa. Kunnan edustajat kertoivat, että kyltit ovat jo suunnitteilla: infoa laitetaan tienvarsiin ja ABC:n liittymää vastapäätä olevaan penkkaan, jotta liikenneasemalta poistujat näkisivät, miksi kannattaa poiketa peremmällä.

Musiikkitapahtumiin liittyen kerrottiin, että Teos­to-maksu on nykyään aina järjestäjäkohtainen.

Höyrylaivaregatta

Lopuksi keskusteltiin tarkemmin tapahtumatarjonnasta. Uutta on ainakin tanssit Arrakosken Raittiustalolla kesäkuun viimeisenä lauantaina ja Luonnonystävien yrttisauna Kaunismäessä. Höyrylaivaregatta vetää väkeä satamaan Päijännepurjehduslauantaina.

Sahtiseura Humala kyseli jo alustavasti vapaaehtoisia sahdinteon SM-kilpailuihin, jotka pidetään elokuussa 2026 Mainiemen sahalla. Padasjoen seudun Maanpuolustusnaiset on aloittanut Kävellen kesäkuuhun -kuntokampanjan ja kutsui kaikkia naisia mukaan veteraanipäivän lenkille Kirkkolammin ympäri.