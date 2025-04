SDP on ennakkoäänien perusteella kuntavaalien suurin voittaja Padasjoella

Ennakkoäänten perusteella Padasjoen poliittinen kenttä kokee perusteellisen vallan uusjaon. Kokoomus on menettämässä 1 valtuustopaikan, mutta on silti suurin puolue 6 paikallaan. Niskaan hengittävät silti jo SDP ja Keskusta, jotka molemmat ovat nousemassa 5 paikkaan. SDP:n nousu (2 paikkaa) oli ennakoitavissa jo onnistuneesta ehdokasasettelusta, Keskustan paikkamäärä on nousemassa yhdellä viiteen.

Kolmen kärki on melkein tasoissa, ja ne vievät 16 paikkaa 21 valtuustopaikasta.

Perussuomalaiset pitänee 3 paikkaansa. Vihreät palaa valtuustoon yhdellä valtuutetulla, samoin Kuntalaisten Padasjoki on saamassa yhden valtuustopaikan.