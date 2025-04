Vaaliseinän satoa: Taulun risteykseen infoa ★

Kirjaston vaaliseinälle kerättiin maaliskuussa yleisön kysymyksiä ja kommentteja ehdokkaille. Lähetimme kysymykset Padasjoen kuntavaaliryhmille, ohessa kooste vastauksista.

Satamasta puhutaan, mutta mitä tekisit vanhan keskustan parantamiseksi?

Kaikki kuusi ryhmää ovat ydintaajaman elävöittämisen kannalla ja tyhjien liiketilojen kunnostaminen asuinkäyttöön nähdään yhtenä ratkaisuna. Vihreät toteaa, että yleinen suunnitelma keskusta-alueen siisteyden ja viihtyisyyden parantamiseksi olisi tarpeen, lisäksi on toivottu hidasteita ylinopeuk­sien karsimiseksi.

Keskustalaiset huomauttavat, että alueen kohentaminen ei ole yksistään kunnan käsissä, sillä kunta ei omista Keskustien varren kiinteistöjä:

– Toki kunta voi tehdä oman osansa panostamalla Monitoimitalon ja torin ympäristöön viihtyisyyteen erityisesti kesäaikana. Kunta voi kannustaa istutusten ja risukoiden siistimiseen.

Demarit ovat yrittäneet omalta osaltaan elvyttää keskusta-aluetta tapahtumilla Työväentalolla:

– Keskusta-alue on valitettavasti näivettynyt lähes kokonaan, ilmeen totaalinen korjaus olisi paikallaan.

Kuntalaisten Padasjoki näkee myös tapahtumat ja pop-up–myymälät elävöittäjänä. Mallia voisi kuulemma ottaa Vääksystä, jossa yrittäjät yhdessä suunnittelivat toimintoja kesäksi.

Kokoomus on ympäristön siistimisen ja rakennusten julkisivuehostuksen kannalla.

– Yleisilmeen kohentaminen tekisi jo paljon, toteaa Anssi Siljander.

Perussuomalaisista Ilpo Siljander haluaa röttelöt purkuun, esimerkkinä vanha Masantori.

– Jokaiseen ikkunaan pitäisi saada jotain toimintaa, mallia voisi ottaa Kuhmoisten keskustasta.

Perussuomalaisten kansanedustajia kävi vaalikierroksellaan Padasjoella.

Kuinka tärkeää sinulle on, että kunnassa on oma lukio?

Tämäkään kysymys ei saa mielipiteitä jakaantumaan. Perussuomalaiset mainitsee, että jos lukio loppuisi, myös peruskoulun taso laskisi kun opettajille ei olisi tarpeeksi tunteja. SDP muistuttaa lukiomme hyvästä menestyksestä valtakunnallisessa vertailussa. Kokoomuksen mukaan oma lukio lisää kiinnostusta kuntaa kohtaan ja auttaa nuoria pysymään paikkakunnalla pidempään. Opetus on lisäksi laadukkaampaa pienemmillä opetusryhmillä.

Kokoomusväki on myös ollut esillä S-marketilla.

Oletko ahkera kirjaston käyttäjä? Sivistätkö itseäsi?

Aktiivisimmat poliitikot eivät ehdi juurikaan kirjastoa käyttää, mutta lukevat muutoin paljon ja seuraavat aikaansa. Vihreät nostaa esiin kirjaston roolia myös kohtaamispaikkana sekä luku- ja työtilana:

– Juuri avattu esinelainaamo vahvistaa kirjaston roolia entisestään.

Eeva-Maria Tidenberg on ollut pitkään aktiivinen kirjastonkäyttäjä, jolla on aina jotain luettavana. Työnsä kautta hän lukee myös tieteellisiä artikkeleita.

– Parhaimmillaan kaunokirjallisuus lisää ymmärrystä ja empatiaa.

Tiesitkö, että Padasjoelle suunnitellut tuulivoimalat ovat Suomen suurimpia?

Mira Vilkman tietää hyvinkin, sillä hän on ottanut selville että nyt Tornimäkeen suunnitellut 290 metrin myllyjen pyyhkäisykorkeus on Päijänteen pinnasta katsottuna 377 metrin korkeudessa. Perussuomalaiset ovat myös sitä mieltä, että Tornimäki ei ole oikea paikka tuulimyllyille. Vihreiden mukaan korkeimmat toteutuneet voimalat ovat toistaiseksi 250-metrisiä, mutta Pirkanmaalle suunnitellaan peräti 350 metriä korkeita myllyjä.

– Toiminnassa ja suunnitteluvaiheessa olevia tuuli- ja aurinkovoimahankkeita voi tarkastella verkossa Suomen Uusiutuvat ry:n ja Etha Consultancyn kartoilla. Siellä on myös hyödyllistä taulukkotietoa. Vihreät kannattavat yleisesti uusiutuvaa energiaa, kun paikka on sopiva. Mielestämme Tornimäen hyödyt eivät ylitä haittoja.

Mitä mieltä olet kouluhankkeesta?

Keskustalaiset toteavat, että on hyvä selvittää, millaisia tiloja sujuva ja laadukas opetus ja varhaiskasvatus tulevaisuudessa tarvitsee.

– Jos selvitys osoittaa, että rakentamiseen kannattaa ryhtyä, olemme kouluhankkeen kannalla.

Vihreät painottaa myös selvitystä, joka on tehtävä ensin: onko järkevää rakentaa kokonaan uutta vai korjausrakentaa. Tiloista kannattaa joka tapauksessa tehdä mahdollisimman monikäyttöiset.

Perussuomalaiset ei ymmärrä kiirettä: on kiireellisempiäkin asioita mitä pitää tehdä. Tiina Kaivolainen tuo esiin, että terveet ja toimivat tilat ovat tärkeät, ja lapsilla ja nuorilla pitää olla hyvät mahdollisuudet opiskella:

– Uuden koulun rakentaminen ja vanhojen mahdollinen korjaaminen pitää selvittää tarkkaan ja asiassa pitää myös kuulla koulujen henkilöstöä.

Laura Salonen toteaa, että mitä ratkaisuja kouluasiassa tehdäänkin, eheä ja turvallinen polku päiväkodista peruskouluun ja toisen asteen opintoihin on turvattava:

– Jaan myös esiin tulleen huolen siitä, että pieniä ei tulisi sijoittaa isojen kanssa samaan paikkaan.

Kokoomuksessa asiaa on mietitty talous edellä: täysin uusi koulu on niin suuri investointi, että se on tärkeä pohtia kustannusten, ennusteiden ja käyttöasteen kannalta. Toisaalta Tarja Mäkinen pitää erittäin tärkeänä rakennuskannan uudistamista terveelliseksi:

– Voisi miettiä myös, miten ulkoilmapedagogiikkaa voisi tukea vielä enemmän. Ulkoilevat ja liikkuvat lapset ja nuoret voivat paremmin.

SDP näkee välttämättömänä saada toimintoja keskitetyksi: nykymalli ei jatkossa toimi ja on myös kallis.

– Kuntoarviot tulee tehdä päiväkodille sekä ala- ja yläkoululle, jonka jälkeen puntaroidaan, mitä rakennusta voidaan käyttää ja kuinka kauan, mitä voi ja kannattaa korjata ja mikä on täysin purettavissa, linjaa Vilkman.

Kuntalaisten Padasjoki ei näe muuta vaihtoehtoa kuin rakentaa uusi koulu:

– Padasjoella on käyttöikänsä päässä monta rakennusta (koulut ja varhaiskasvatus), mitkä voi mennä vaikka huomenna käyttökieltoon. Samalla kauan on puhuttu keit­tiöiden yhdistämisestä. Saisimme kuntamme pysymään mielenkiintoisena lapsiperheille.

Mitä tehdä ohiaja­jien houkuttelemiseksi Padasjoelle?

Kokoomuksen mukaan iso LED-mainostaulu olisi paikallaan, jotta 24-tietä ajavat saisivat syyn kääntyä. Sisääntuloa toivotaan siistimmäksi. SDP on jo neljä vuotta sitten ehdottanut valtuustossa Taulun risteysalueen uudistamista. Vihreät ja Kuntalaisten Padasjokikin näkee ratkaisuna infokyltin, Perussuomalaiset ja Keskusta toivovat risteysalueesta houkuttelevampaa.

– Some-mainoskampanja pyörimään yhteistyössä yrittäjien kanssa. Yleensäkin markkinointia tarvitaan enemmän.

Kati Gran näkisi 24-tieltä omat tieliittymät Päijänteen mainoskuvin ja uniikein koristeluin ohjaamaan liikennettä keskusta-alueelle:

– Paikkakunnan puutaiturit voisivat tehdä risteysalueelle jonkin kiinnostavan taideteoksen.

Panostatko julkiseen liikenteeseen?

– Padasjoella on paljon nuoria, jotka käyvät koulua Lahdessa. Julkinen liikenne pitäisi saada pysymään edes tällä tasolla kuin se on nyt, arvioi Kuntalaisten Padasjoki.

Perussuomalaiset näkee julkisissa ongelmana kulkijoiden vähyyden. Kati Gran haluaisi työssäkäyville sopivat aiktaulut bussiliikenteeseen, lisäksi kesäkaudelle kuljetuksia satamasta ympäri Padasjokea ja satamasta vesiajeluja.

Vihreät toivoisi joustavia, pienemmän kuljetuskaluston vaihtoehtoja. Sivukylille ei juurikaan bussilla pääse. Keskusta pitää julkista liikennettä tärkeänä ja on valmis panostamaan siihen.

Kun pitää karsia, mistä olisit valmis leikkaamaan?

SDP:n Vilkman kuului talouden tasapainottamisryhmään, joka jo löysi säästettävää miljoonan verran. Kokoomuksen leikkauslistaan kuuluu työtehtävien ja hankkeiden kriittinen tarkastelu ja päällekkäisten tehtävien välttäminen resurssien vahvistamiseksi sekä järkevät investoinnit. Keskusta tarkastelisi ylläpitokustannuksia ja toteaa, että ennen kuin leikataan palveluista, on mietittävä voidaanko palvelu tuottaa edullisemmin laatu säilyttäen.

Vihreät huomauttaa, että kunnan tulopuoli on kehittynyt suotuisasti ja juuri nyt säästöpaineita ei ole. Vihreät ei pidä täysin mahdottomana ajatusta veroprosenttien pienestä nostamisesta.

– Säästää voisi esim. teknisen sektorin toimintoja tehostamalla, julkisten tilojen lämmitys 1–2 astetta alemmaksi, päällekkäisiä töitä karsittaisiin ja poliittisista suojatyöpaikoista luovuttaisiin, todetaan Kuntalaisten Padasjoki -ryhmästä.

Perussuomalaisten Tiina Kaivolainen säästäisi mieluummin seinistä kuin ihmisistä:

– Täytyy olla rohkea ja kokeilla uusia tapoja. Pidän tärkeämpänä, että palvelut säilyvät saatavilla kuin että ne pysyvät täsmälleen samassa paikassa kuin viimeiset 50 vuotta.

Lopuksi oli mahdollisuus kommentoida vaaliseinän kannanottoja.

Yleisö kehui vaaliseinällä kirjastoa ja Pikanttia sekä niiden ystävällistä henkilökuntaa, ja toivoi että terveysasema säilyy. Yhdessä lapussa ehdotettiin tuulivoimaa Anttilanmäelle Maakeskeen… Myös tuulivoimaloihin liittyviä oikeusjuttuja tuotiin yleisölapuissa esiin.

– Tuulivoimaan liittyviä hankkeita on käsitelty hallinto-oikeuksissa jo pidempään. Kyse ei siis ole täysin uudesta ilmiöstä. Toisaalta monia muitakin maankäyttöasioita on jatkuvasti oikeuskäsittelyssä, muistuttaa Vihreät.

Yleisökommentissa pidettiin ”Muutakin kuin Mummolaa” huonona sloganina ja toivottiin parempaa tilalle. Vihreät näkee sen ajatuksena ymmärrettävänä ja alkusointuineen mieleenjäävänä:

– Erityisen myyvä se ei kuitenkaan taida olla.

Kokoomus pitäisi esillä ennemmin vanhaa ”Experience nothing”, joka on tunnettu ja jonka mainosvideo on loistavasti kuvattu. Kati Granilla oli esittää oma idea: ”Päijänteen parhautta Padasjoella”.