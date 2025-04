Monimesta avaa kirppiksen uudelleen ★

Keskusta saa takaisin kirppiksen. Paikka vaihtuu, mutta yrittäjä on sama: Niina Hämäläinen löysi mieleisen tilan osto- ja myyntiliikkeelleen Keskustie 12:sta.

Niina Hämäläistä ajavaiskiireiden kanssa on tullut auttelemaan Nette-tytär.

Suru oli suuri, kun Niina Hämäläinen lopetti suositun kirppiksensä Kauppakulman kiinteistössä helmikuussa 2023. Nyt yrittäjä avaa osto- ja myyntiliikkeensä uuteen paikkaan Lonin luolan viereen, viimeksi siinä on ollut Laakerin thai-elintarvikkeiden myymälä.

– Hirveästi on tullut lehti-ilmoituksen jälkeen viestejä ja soittoja, hyvä kun ehdin välillä vähän järjestellä paikkoja, huokaa Hämäläinen, joskin selvästi mielissään siitä, että kirppistä on kaivattu.

– Kaikki vapaat tilat keskustassa kolusin läpi ja myös asiakkaat etsivät puolestani liikepaikkaa. Tästä tuli yhteydenotto taloyhtiön asukkaalta.

KOP:n entiseen pankkisaliin rakentuu parhaillaan käyttöesineiden myyntitila. 178 neliön myymälätila käsittää myös erillisen huoneen, jonne keskittyy vaatetavara, sekä keittiö ja ”miesluola”, jossa edeltävän paikan tapaan on työkaluja, koneita ja muuta miesväkeä kiinnostavaa. Alakerrassa on vielä varasto.

Keittiön yhteydessä on kylmäkaappi, josta voi ostaa limua ja vissyä. Pieni kahvilakin on asiakkaita varten ja jäätelöallas on tulossa lähiaikoina. Keksejä ja karkkeja tulee myös vaihtelevasti valikoimaan.

Entiseen tapaan myynnissä on sekä käytettyä että uutta tavaraa. Kaikki käytetty tavara on ehjää ja Hämäläisen itsensä huolella pesemää. Uusina myydään alusvaatteiden ja sukkien lisäksi mm. kenkiä, pyyhkeitä, verhoja ja mattoja sekä kattiloita ja paistinpannuja.

Itselle tarpeetonta tavaraa voi käydä tarjoamassa myymälässä, maksun saa heti käteisenä tai tilille maksuna. Iso osa käytetyistä esineistä tulee kuitenkin kuolinpe­sien kautta: moni omainen tilaa samalla tyhjennyssiivouk­sen, jolloin asunto on Hämäläisen käynnin jälkeen tyhjä ja luovutuskuntoinen.

Siivous ja remontointi on koko ajan työllistänyt Hämäläisen itsensä lisäksi yhden työntekijän. Viime vuonna tuli kuitenkin pakollista lepoa, kun jalkapohjan syöpä vei Hämäläisen neljäksi kuukaudeksi pyörätuoliin. Nyt toukokuun loppuun asti avuksi on tullut nuorin tytär Nette Savolainen Hollolasta.

”Padasjoen Tokmannin” tarkka avauspäivä ei ole vielä tiedossa, mutta se on kuitenkin aivan lähitulevaisuudessa. Hämäläinen neuvoo seuraamaan ilmoittelua avajaiskahveista ja aukioloajoista paikallislehdessä ja näyteikkunassa.

Monimesta-nimisen yrityksensä arrakoskelainen perusti tammikuussa 2017.