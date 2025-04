Lisää potkua maatilan kehittämiseen KaMu-hankkeen avulla ★

Lisää potkua maatilasi kehittämiseen –tilaisuudessa 25.3. jaettiin uusinta tietoa ja konkreettisia vinkkejä padasjokelaisviljelijöille. Kuntalassa kuultiin KaMu Päijät-Häme – Kasvua ja Menestystä Uusiutumalla –hankkeesta, joka päättyy tämän vuoden lopulla.

Projektipäällikkö, yritysasiantuntija Karita Alen muistutti, että maaseutuyrittäjä on usein yksin. KaMu:n kautta on mahdollista saada maksutonta asiantuntijasparrausta.

– Olkaa matalalla kynnyksellä yhteydessä asiantuntijoihin, kun lähdette suunnittelemaan kehittämis- tai investointihanketta yrityksessänne.

OP Järvi-Hämeestä paikalla oli Juha Halme Asikkalasta. Hän kertoi elokuussa edessä olevasta fuusiosta.

– Vuosi 2024 oli vaikea maataloudessa kassanhallinnan näkökulmasta. Tuotantopanosten ja maataloustuotteiden hinnanvaihtelut ovat tasaantuneet ja EU:n maksatusmuutokset jäävät todennäköisesti pysyviksi.

Halme neuvoi varautumaan siihen, että pääosa tuista maksetaan jälleen vasta joulukuussa. Hyviä hankkeita rahoitetaan edelleen, mutta ne on syytä suunnitella hyvin ja hyvissä ajoin.

Rahoitusasiantuntija Kaisa Valaja Hämeen Ely-keskuksesta kertoi tarjolla olevista tuista. Maatalouden investointituen tavoitteena on maatilojen kilpailukyvyn ja kannattavuuden sekä tuotanto-olosuhteiden parantaminen. Haku on jatkuva ja vain sähköisenä. Osassa edellytetään maatilalta liiketoimintasuunnitelmaa.

Yritysaktivaattori Joonas Karhinen Päijänne-Leaderista kävi läpi investointitukien kriteerejä. Tukitaso on Padasjoella 25 % tai harvaanasutuilla sivukylillä 30 % samoin kuin energiainvestoinneissa.

– Joka toisella maatilallisella on muutakin yritystoimintaa kuin maataloutta. Maatalouden ohella harjoitettavaan yritystoimintaan ja alkutuotannon kokeiluihin voi hakea tukia. Kun kehitätte maatalouden ohella harjoitettavaa muuta yritystoimintaa, saatte halutessanne maksutta asiantuntijapalvelua KaMu -hankkeen rahoituksen turvin.

Paikalla oli myös talousasiantuntija Olli Suntiola ProAgriasta, MTK Hämeen Outi Kyöstilä ja MTK Padasjoen puheenjohtaja Marko Pastila. Kyöstilä otti puheessaan esille omistajanvaihdosten huolestuttavan vähäisen määrän: Hämeessä niitä oli 36 vuonna 2024. Hän kiinnitti huomiota myös omistajanvaihdosten laatuun ja siihen, että kiinnostus alaa kohtaan on heikentynyt.

Maaseutuasiamies Riikka Suutari Päijät-Hämeen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueelta näytti esityksessään, että Padasjoella tiloja on 58 ja peltohehtaareja 2316. Lähiseuduilla vain Heinolassa on vähemmän tiloja kuin Padasjoella; esimerkiksi Asikkalassa lukumäärä on 165.