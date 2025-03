Tuulivoima ei tuo niin paljon kiinteistöveroja kuin on väitetty ★

Tuulivoimaloita myydään Padasjoen kunnalle mahdollisuutena kuntatalouden kohentamiseen.

Tuulivoiman verotukseen on kuitenkin tulossa muutoksia. Tuulivoimalaitoksista perittävää kiinteistöveroa suunnitellaan tasausjärjestelmän piiriin, jolloin verotuloja jaetaan myös sellaisille kunnille, joilla ei tuulivoimaloita alueellaan ole. Esitys valmisteilla ja VM:n mukaan tavoitteena on saada uusi laki voimaan vuoden 2027 alusta.

Ehdotuksen mukaisesti voimalakunnat saavat kyllä käyttöönsä alueensa voimaloiden maksamat kiinteistöverotulot, mutta tasausjärjestelmän kautta tuulivoimaverot käytännössä pienentävät kunnan saamia peruspalvelujen valtionosuuksia. Näin kokonaissumma lopulta pienenee, noin puoleen nykyisestä. Seuraava hallitus tasannee veroja entisestään kuntien­ kesken.

Näiden Suomen korkeimpien tuulimyllyjen rakentaminen Padasjoelle ei muutenkaan ole kuntastrategian mukainen taloudellisesti tai sosiaalisesti kestävä päätös.

Toteutuessaan lähes 300 metriä korkeista myllyistä aiheutuu välittömästi valtavia haittoja lähialueiden asukkaille, kesäasukkaille ja luonnolle. Monet menettävät asuntojensa ja kesäasuntojensa arvon ja voimaloiden lähellä asuvat mahdollisesti myös tervey­tensä. Kaikkiin padasjokelaisiin jättivoimalat vaikuttavat vähintäänkin maisemahaittoina, kunnan mainepääoman menetyksenä ja mm. matkailuelinkeinon vaikeutumisena.

Tuulivoimaloilla menetetään peruuttamattomasti se mikä täällä on tänne tuleville arvokkainta. Luonto ja upeat maisemat. Samalla menetetään kaikki niihin liittyvät mahdollisuudet, sillä voimalat eivät houkuttele uusia asukkaita, kesäasukkaita tai matkailijoita.

Näin suuret myllyt näkyvät vähintäänkin 25 km päähän, esteettömästi jopa 60 km päähän! Valitettavasti tähän mennessä nähdyt ABO Wind Oy:n kuvat ovat puutteellisia ja harhaanjohtavia, eivätkä noudata ministeriön havainnekuvista annettuja ohjeita.

Uusia havainnekuvia odotellessa, voi kuvitella, kuinka yksi tuulimylly (290 m) on puolitoista kertaa korkeampi kuin Näsinneula (168 m) tai lähes kaksi kertaa Lahden radiomastojen (150 m) korkuinen. Roottorin halkaisija on 180 m eli kuin Näsinneula pyörisi välkkyen kellon ympäri. Ja näitä voimaloita on yhteensä viisi pelkästään Tornimäellä!

Kun verotulot ovat tuulivoiman ainoa merkittävä hyöty, niin tuleva verotulojen leikkaaminen kunnilta on syytä ottaa huomioon, kun päätetään tuulivoimasta. On harhaanjohtavaa paisutella verotulojen suuruutta varsinkaan nyt, kun verotukseen on tulossa muutoksia.

Ja kun rahalla perustellaan päätökset, niin miksei kukaan edes yritä laskea paljonko on euroissa kaikki tuulivoimaloiden tuomat menetykset ja haitat Padasjoen asukkaille ja kesäasukkaille – ja sen mitä ja kuinka paljon koko Padasjoki menettää, jos se päätyy ns. tuulivoimalakunnaksi?

Luonnon ja maaseutumiljöön vuoksi pääkaupunkiseudulta vuosi sitten perheeni kanssa tänne muuttanut,

Merja Turpeinen