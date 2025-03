Sahalle kaksi uutuutta: POP ja ROCK ★

Heinolalainen yrittäjä Martti Pöyhönen pääsee vihdoin toteuttamaan unelmansa suuren yleisön musiikkitapahtumasta löydettyään Padas­joen. Mainiemen Saha POP vie 4.7. ysäritunnelmiin ja ROCK raikaa Päijänteen rantamaisemassa 1.8.

Rantakylpylän yrittäjä Martti Pöyhönen on halunnut järjestää kunnon festarit siitä asti, kun 16-vuotiaana piti kotibileet. Unelma on kulkenut mukana vuosikymmeniä, kunnes tänä keväänä löytyi täydellinen paikka toteutukseen.

– Vanha saha on aivan ihanteellinen paikka yleisötilaisuuden järjestämiseen. Tila on katettu, sinne mahtuu hyvin porukkaa ja anniskelualue on tarpeeksi iso, luettelee Pöyhönen kriteerejään.

– Olen pitkään hionut tätä timanttia. Lahti-hallia kysyin ja paria tanssilavaakin, mutta kun kävin ensi kertaa Mainiemessä, tiesin, että tässä se nyt on.

Pitkälliset neuvottelut Lahden kaupungin kanssa päättyivät aiemmin tuloksettomina. Padasjoella vastaanotto oli toisenlainen; päivämäärät lyötiin lukkoon heti ensimmäisellä tapaamisella. Sahassa hyvää on järjestäjän kannalta myös se, että sen pystyy vuokraamaan päiväksi.

Pöyhönen eksyi Päijänteen tälle puolen alun perin muiden kuvioiden takia. Hänellä on muitakin suunnitelmia Padasjoella, mutta niistä ei voi vielä tiedottaa keskeneräisyyden takia.

– Otin valloitusmallia Amerikan herrasta, vitsailee heinolalainen.

Rantakylpylän perustaja on koulutukseltaan insinööri, mutta myös verhoilija, teknikko ja ammattiaineiden opettaja. Aiemmista työtehtävistään hän kertoo poimineensa pieniä palasia, jotka ovat valmistaneet häntä tulevaan; esimerkiksi opetustyö ja myyntityöt konemaahantuonnissa kasvattivat neuvottelutaitoja.

Rakensi 20 hengen saunan Heinolaan

Vuonna 2019 oli nätti kesä ja paras mahdollinen yrityksen perustamiselle. Sitten vuonna 2020 iski koronasulut, mutta Pöyhönen hyödynsi korona-ajan rakentamalla Heinolaan 20 hengen yleisen saunan, joka lämpiää ympäri vuoden. Talvikauden kävijämäärä on jo tuplaantunut.

Sahan keikoille hän uskoo tulijoita olevan pitkin Päijät-Hämettä, ehkä myös Tampereelta varsinkin elokuun alussa, kun Kätilö &Pojat soittaa Popedaa!

Sekä POPin että ROCKin liput ovat jo tulleet myyntiin Tikettiin.

Retropop vie ysäritunnelmiin energisillä esityksillään ja Eero Salonlahti tuo lavalle suomalaisia klassikoita: ES–trubaduuri on yhden hengen bilebändi, jossa on rummut, basso, kitara, kazoo ja laulu.

Rockia esittävät elokuussa Sampsa Astala Duo, aito Euroviisu-voittaja ja puolet Lordi-bändistä, sekä Kätilö & Pojat. Jykevä kattaus takaa loppukesän mieleenpainuvimman illanvieton.

Konserttikaksikosta on tarkoitus tulla vuosittainen kesäperinne. Pöyhönen on suunnitellut sahalle myös koko perheen tapahtumaa, mutta sen ajankohta on aikaisintaan ensi vuoden kesäkaudella.