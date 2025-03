Tuulivoimaloista vaaditaan lisää havainnekuvia Päijänteeltä ★

Rakennus- ja ympäristölautakunta antoi Padasjoen ympäristöviranomaisen ominaisuudessa lausuntonsa Tornimäen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lausunnossa on tuotu esiin, että näkemäalueanalyysin mukaan kaikki 5 voimalaa näkyvät laajasti keskustan alueelle, voimaloiden itäpuolelle.

– Sen sijaan tehdyistä havainnekuvista ei kaikilta osin havaitse tuulivoimaloiden sijoittumista olemassa olevaan maastoon ja maisemakuvaan tarkoituksenmukaisesti. Kuvia tulee olla nykyistä esitettyä useammasta paikasta, todetaan lausunnossa.

– Koska Päijänteen maisemiin on etukäteen pelätty aiheutuvan laajaa maisemahaittaa tuulivoimaloiden vuoksi, on tärkeää, että havainnekuvia on esitetty laajasti myös Päijänteeltä. Havainnekuvia tulee ottaa myös lähialueella olevista matkailua palvelevista yrityksistä ja tärkeistä matkailukohteista, kuten Kelventeeltä, Keinuhongan tilalta Auttoisilta, Hokan tilalta Vesijaolta ja satamasta.

YVA:ssa mainitaan Tornimäen lähellä sijaitsevat kaksi sääksen pesää, jotka ovat olleet viime vuosiin asti asuttuja. Näistä toinen on hankealueesta 3,5 km lounaaseen ja toinen on hankealueesta kaksi kilometriä itään. Hankealueesta lounaaseen pesivälle sääkselle Tornimäen tuulivoimalat voivat olla lentoeste, jos se suuntaa Päijänteelle kohti koillista. Sääksen törmäysriski kolmen kilometrin päässä hankealueen lounaaseen pesivän parin osalta arvioidaan varovaisuusperiaatteen mukaan kohtalaiseksi, mutta muualla alueella pesivälle sääksikannalle vähäiseksi.

Rakennusvalvonnassa käsiteltiin viime vuoden aikana 143 lupahakemusta ja ilmoitusta. Katselmuksia tehtiin 84 kappaletta. Tilinpäätöksessä todetaan, että tulosalueet ovat tasapainossa ja koko yksikön tulos plussalla. Ympäristösihteeri on antanut 22 lausuntoa, tarkastuskäyntejä on ollut 9 ja päätöksiä 10.

Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsi tiedokseen, että kunnan löytöeläinraportin mukaan vuonna 2024 talteenotettiin Padasjoelta 12 kissaa, joista neljä palautui omistajilleen.

Lautakunta myönsi poikkeamisluvan loma-asunnon muuttamiseksi vakinaiseksi Kaukelan Mylly-Mäkelässä.

Helmi–hankkeen työt saatetaan kevään aikana loppuun, pääkohteena Ilmoilan luonnonsuojelualue. Siellä lehmusmetsän luonnonhoidolliset hakkuut on jo tehty eli poistettu kuusialikasvos. Nuorille lehmuksille raivataan elintilaa pensaskerrokseen poistamalla kilpailevia lehtipuita ½ metrin säteeltä.

Luonnonvuosi avattu

Padasjoen luonnonvuosi avattiin 4.3. ilmastosuunnitelmien julkistamistilaisuudella. Kuluvan vuoden aikana toteutetaan ympäristö- ja luontoprojekteja osittain yhteistyössä Luonnonystävien kanssa. Tarkoituksena on päivittää myös Padasjoen Luonnonlaki, se julkistetaan loppuvuodesta järjestettävässä päätösseminaarissa.

Luonnonvuoden ohjelmassa on lisäksi mm. Ympäristöviikko, Geopark–viikko, retki Vesijaon luonnonpuistoon, vieraslajitempaus, esteettömät virkistysreitit ja hyvinvointimetsä, kesäkukkapelto pölyttäjien iloksi, ilmastometsän suunnittelu ja yhteiskäyttöautokokeilu.